Как "Северный поток - 2" скажется на рубле: Минэк дал прогноз

Как "Северный поток - 2" скажется на рубле: Минэк дал прогноз
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Власти возлагают большие надежды на проект

Сообщения о скором завершении и вводе в эксплуатацию "Северного потока – 2" укрепят российскую валюту и снизят в стране уровень инфляции. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По мнению министра, позитивный информационный фон вокруг проекта позволяет снизить психологическое напряжение на рынке – этот фактор дает возможность рублю приблизиться к показателям, имеющим экономическое обоснование.

Власти также рассчитывают на то, что запуск газопровода позволит снизить инфляцию на десятые доли процента.

В целом же, заявил министр в интервью "Известиям", российская экономика восстанавливается после пандемии, превышая ожидания правительства, и демонстрирует свою устойчивость.

"Оптимизм во многом вернулся – мы видим это и по опросам, и по состоянию запасов, и по структуре импорта. Да, мы достаточно уверенно восстанавливаемся. Тем важнее сейчас этот позитив подкрепить системными изменениями", – заявил глава Минэка.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе выступления на полях ПМЭФ о завершении первой нитки газовой магистрали.

Также российский лидер прокомментировал на пресс-конференции в "Экспофоруме" претензии украинских властей по запуску газопровода в обход Незалежной, заявив, что Москва не несет ответственности ни за благосостояние соседней страны, ни за ее армию.

Президент России напомнил, что в определенные периоды взаимоотношений между Москвой и Киевом прокачка по украинской ГТС достигала практически 200 млрд кубов. После ухудшения отношений у Незалежной осталась уверенность в своей монопольной возможности "вдувать" цены до предела за транзит. Тем не менее, отметил Путин, такая позиция порождает иллюзии.

Егор МАЛКОВ

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