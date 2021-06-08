Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ

Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отказ от доллара стал спасением российской экономики

Кремль выбрал оптимальное решение, отказавшись от американской валюты в Фонде национального благосостояния. В течение месяца активы разделят между золотом, евро и юанями. По мнению независимого геополитического аналитика Пола Антонопулоса, исключение американской валюты из ФНБ позволит России избежать новых санкционных рисков.

По информации ЦБ, прибыль ФНБ от продажи нефти достигла максимума, остановившись на уровне 600,9 млрд долларов. В начале июня глава Министерства финансов Антон Силуанов объявил об исключении американской валюты из Фонда.

Несмотря на бурную реакцию Запада, решение вряд носит политический характер. Аналитик полагает, что Кремль стремится таким образом к обретению неуязвимости перед постоянным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов. Многие эксперты также считают, что распродажа доллара является частью стратегии Кремля по минимизации потерь от внешнего давления.

"Валюта США также теряет свою ценность и, следовательно, свою привлекательность для инвесторов. Например, за 2020 год доллар обесценился по отношению к евро с 0,8934 до 0,8149, то есть почти на 9%. В 2021 году сокращение еще на пять-семь процентов также возможно за счет печати большего количества долларов США, что ускорило инфляцию и снизило стоимость доллара", – указал Антонопулос в своей статье на InfoBrics.

Cпециалист также напомнил, что золото не теряет своей стоимости и остается средством для страховки от санкционных рисков. При дальнейшем ухудшении отношений РФ и США долларовые счета России будут заблокированы – перед золотом же аналогичная угроза отсутствует.

Ранее инвесторы рассказали о том, что делать гражданам после отказа властей от доллара в ФНБ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость257280
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Ни разу российское руководство не ответило Украине на открытую озверелую русофобию, на убитых русских детей в Донбассе, на провокации на международном уровне против России. Вот сейчас должны провести учения на границах России..Смотрите как азербайджанцы реагируют на убитого копами азербайджанца, а русских можно убивать тысячами. И ничего..
Гость259119
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Гость256150
Никто не замечает действительности. Бакс реально обесценивается и это на руку штатам. С их долгом это самое оно. Люди не замечают что вкладывая в баксы они уже начали терять деньги, т.к. процент прибыли меньше процента реальной потерей бакса на рынках. Таким образом штаты смогут расплатиться со своим безумным долгом.
Ты уж реши или доллар, или евро (или крестик сними или труселя одень), аналитик xpeнов! Задолбал своими пустыми мессами!
Гость259120
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Гость256150
Никто не замечает действительности. Бакс реально обесценивается и это на руку штатам. С их долгом это самое оно. Люди не замечают что вкладывая в баксы они уже начали терять деньги, т.к. процент прибыли меньше процента реальной потерей бакса на рынках. Таким образом штаты смогут расплатиться со своим безумным долгом.
Ты уж реши или доллар, или евро (или крестик сними или труселя одень), аналитик xpeнов! Задолбал своими пустыми мессами!
Гость257280
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Шаман
Доллар - это первая мировая валюта. Евро конечно подтягивается следом, но у европы нет козырей, ни ресурсов, ни решающей военной мощи, промышленность небольшая. Любой серьезный военный или экономический конфликт и евро булькнется на дно. Юань не спешит становится мировой валютой. А золото это вообще не для физ-лиц. Так что храним деньги в макаронах и консервах.
Вон ваш Авакян держит 700 миллионов в Швейцарии во франка и что?
Гость256150
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Шаман
Доллар - это первая мировая валюта. Евро конечно подтягивается следом, но у европы нет козырей, ни ресурсов, ни решающей военной мощи, промышленность небольшая. Любой серьезный военный или экономический конфликт и евро булькнется на дно. Юань не спешит становится мировой валютой. А золото это вообще не для физ-лиц. Так что храним деньги в макаронах и консервах.
Никто не замечает действительности. Бакс реально обесценивается и это на руку штатам. С их долгом это самое оно. Люди не замечают что вкладывая в баксы они уже начали терять деньги, т.к. процент прибыли меньше процента реальной потерей бакса на рынках. Таким образом штаты смогут расплатиться со своим безумным долгом.
Гость257280
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На груди Александра III вместо восьмилучевой звезды императорского ордена Святого апостола Андрея Первозванного оказалась... шестиконечная звезда - над монументом Александру III Бродарский работал вместе со своим заслуженным товарищем Борисом Бейдером; Борис Хаимович - почётный архитектор СССР (сын одного из ведущих исследователей идишской культуры в Советском Союзе Хаима Вольковича Бейдера, который после отъезда в США возглавлял старейший штатовский еврейский журнал "Ди цукунфт").
Гость255992
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Шаман
Доллар - это первая мировая валюта. Евро конечно подтягивается следом, но у европы нет козырей, ни ресурсов, ни решающей военной мощи, промышленность небольшая. Любой серьезный военный или экономический конфликт и евро булькнется на дно. Юань не спешит становится мировой валютой. А золото это вообще не для физ-лиц. Так что храним деньги в макаронах и консервах.
"А золото это вообще не для физ-лиц" - правда чтоли? Кто мешает инвестировать в золото физлицу? Уже топ 5 крупнейших банков в РФ предлагают такие инвестпрограммы.
Шаман
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Доллар - это первая мировая валюта. Евро конечно подтягивается следом, но у европы нет козырей, ни ресурсов, ни решающей военной мощи, промышленность небольшая. Любой серьезный военный или экономический конфликт и евро булькнется на дно. Юань не спешит становится мировой валютой. А золото это вообще не для физ-лиц. Так что храним деньги в макаронах и консервах.
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