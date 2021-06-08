Отказ от доллара стал спасением российской экономики

Кремль выбрал оптимальное решение, отказавшись от американской валюты в Фонде национального благосостояния. В течение месяца активы разделят между золотом, евро и юанями. По мнению независимого геополитического аналитика Пола Антонопулоса, исключение американской валюты из ФНБ позволит России избежать новых санкционных рисков.

По информации ЦБ, прибыль ФНБ от продажи нефти достигла максимума, остановившись на уровне 600,9 млрд долларов. В начале июня глава Министерства финансов Антон Силуанов объявил об исключении американской валюты из Фонда.

Несмотря на бурную реакцию Запада, решение вряд носит политический характер. Аналитик полагает, что Кремль стремится таким образом к обретению неуязвимости перед постоянным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов. Многие эксперты также считают, что распродажа доллара является частью стратегии Кремля по минимизации потерь от внешнего давления.

"Валюта США также теряет свою ценность и, следовательно, свою привлекательность для инвесторов. Например, за 2020 год доллар обесценился по отношению к евро с 0,8934 до 0,8149, то есть почти на 9%. В 2021 году сокращение еще на пять-семь процентов также возможно за счет печати большего количества долларов США, что ускорило инфляцию и снизило стоимость доллара", – указал Антонопулос в своей статье на InfoBrics.

Cпециалист также напомнил, что золото не теряет своей стоимости и остается средством для страховки от санкционных рисков. При дальнейшем ухудшении отношений РФ и США долларовые счета России будут заблокированы – перед золотом же аналогичная угроза отсутствует.

Ранее инвесторы рассказали о том, что делать гражданам после отказа властей от доллара в ФНБ.