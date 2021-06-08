Москва не собирается реагировать на продолжающиеся заявления, отметили в ведомстве

Москва не придает серьезное значение высказываниям американской стороны о возобновлении санкционных мер в отношении "Северного потока – 2". По словам заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова, поставкам энергоресурсов по газопроводу будет дан старт, дальнейшие действия Белого дома на это повлиять не могут.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти могут отозвать исключение из санкций для "Северного потока – 2".

Как отметил Рябков, Москва изначально не придавала значения сигналу США о наступлении "паузы в санкционном угаре". Не изменилось отношение России и после возобновления иных сигналов – санкционный прессинг так и не смог помешать судьбе проекта.

"Я адресую свой сигнал министру энергетики США – поставки начнутся", – высказался Рябков.



Госслужащий повторил, что отклонения от линии по принципиальному игнорированию санкционной политики США для российской стороны исключаются. Рябков уточнил, что Кремль не собирается вести никаких переговоров по условиям смягчения или отмены санкций со стороны Штатов.

Представитель внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в беседе с журналистами, что однажды администрация Белого дома осознает тщетность своей санкционной политики в отношении России и остальных стран, пишет РИА "Новости".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ оценивает политику американской стороны по ее реальным действиям и мерам, но не по постоянным однотонным заявлениям официальных лиц Соединенных Штатов.