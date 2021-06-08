Варшава не верит в случайное стечение обстоятельств

Завершение строительства "Северного потока – 2" и отзыв датскими властями разрешения на укладку газовой нити Baltic Pipe совпадает по дате отнюдь не случайно. Такое заявление сделал госсекретарь канцелярии польского президента Анджей Дера.

Напомним, ранее апелляционный совет Дании принял решение об отзыве разрешения на укладку "Балтийского трубопровода" на своем сухопутном участке, указав среди причин недостаточное описание мер по защите животных.

По мнению Деры, случайность в этом случае вряд ли подходит под описание ситуации. Чиновник считает, что недавнее объявление президента РФ Владимира Путина о завершении строительства первой нити "Северного потока – 2" стало причиной, по которой Копенгаген практически сразу изменил свою позицию по Baltic Pipe.

Дера напомнил, что Варшава рассчитала для себя примерно тот же объем газа из Норвегии по Baltic Pipe в объемах, аналогичных российским.

"И внезапно оказалось, что, несмотря на наличие всех разрешений, неожиданно изменилась позиция", – высказался польский госслужащий.

По словам политика, перенос сроков строительства Baltic Pipe приведет к тому, что "к виску Варшавы приставят энергетический пистолет", и Россия начнет диктовать безумные условия по транзиту.

"Здесь не случайность, все взаимосвязано. Мы не считаем это случайностью", – заявил Дера в эфире польского радио.

Ранее польский обозреватель Яцек Лизиневич заявил, комментируя проблемы с "Балтийским трубопроводом", что отзыв разрешения Копенгагеном стал "российско-немецкой петлей", в которую пытаются стянуть страну.