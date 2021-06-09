За последние несколько месяцев оптовая стоимость товара подскочила на 20%, напомнил специалист

Всемирный банк строит прогнозы по рекордному росту глобальной экономики в этом году. Жителям России, впрочем это не грозит: страна столкнется не с ростом валового внутреннего продукта, а с увеличением цен, заявил научрук Института экономики РАН Руслан Гринберг.

По словам специалиста, европейские государства и Соединенные Штаты предложили весьма объемный пакет мер по антикризисному урегулированию в период коронавирусной пандемии. Для жителей РФ ситуация в этом отношении наблюдается крайне напряженная.

Гринберг уточнил, что в стране продолжает происходить падение реальных доходов населения, из-за чего скачкообразность цен создает дополнительный негативный эффект, уточняет URA.RU.

"Еда, жилищно-коммунальные услуги с лекарствами – все находится в зоне турбулентности. Оптовые цены за последние 4 месяца выросли на 20%. Очень тревожная цифра, которая заставляет ожидать резкого роста розничных цен", – заявил спикер в интервью "Радиоточке НСН"



Ранее Гринберг заявлял, что обрушение американской валюты, на которое надеются сторонники многополярного мира, может привести к снижению общего уровня цен в РФ. Впрочем, считает специалист, такой сценарий крайне маловероятен из-за постоянного санкционного давления, с которым сталкивается Россия.

В марте российские ритейлеры заявили, что россияне столкнутся с резким подорожанием цен на одежду и обувь. На рынке отметили, что рост закупочной стоимости хлопка увеличился в пределах 20-35%. Информация подтверждается и в отчете Министерства финансов, где говорится о том, что с начала 2021 года хлопок взлетел в цене на треть из-за подорожания сырья.