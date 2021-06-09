"Обдирают в два раза": экономист - о ситуации с работающими пенсионерами

"Обдирают в два раза": экономист - о ситуации с работающими пенсионерами
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
У вынужденно трудящегося старшего поколения до сих пор нет права на индексацию

Пять лет назад власти провели реформу по отмене индексаций выплат для тех пожилых россиян, которая продолжают действовать. В Пенсионном фонде заявили, что денег на выплаты нет. Глава Минфина Антон Силуанов также высказывался о том, что у работающих стариков есть свои преимущества.

Чиновники позднее называли сумму, необходимую на отмену принятого в 2016 году решения – 368 миллиардов рублей. Однако никто не собирается выделять на это средства, несмотря на профицит государственного бюджета. Госказна в значительной мере пополнилась после повышения налогов, акцизов и роста фискальной нагрузки. Тем не менее, пишет обозреватель Юрий Пронько, чиновники не спешат отменить "позорное решение". Не помогло и поручение президента, поручившего проработать вопрос еще до 1 февраля.

Как отметил экономист Константин Добромыслов, сама реформа – достаточно надуманный вопрос, который был вынесен на повестку из иных соображений. Власти стремились к выстраиванию страховой системы, позволяющей приобретать выплату по старости лишь при прекращении трудовой деятельности. Однако действующее законодательство позволяет трудиться и в то же время получать пенсии. У работающих пенсионеров, таким образом, имеются те же права, что и остальных россиян.

"С них также производят страховые отчисления, и у них должно быть такое же право на индексацию пенсионных выплат. Сегодня работающих пенсионеров, по существу, обдирают два раза", – высказался специалист в интервью "Царьграду".

Таким образом, в стране экономят на тех, кто продолжает вынужденно работать после выхода на пенсию. Чиновники, по словам Пронько, действуют цинично – у властей нет 368 миллиардов рублей на индексацию пенсий, хотя триллионы уходят на скупку иностранной валюты и ее вывод за пределы страны. Лишь за этот месяц на ее приобретение планируется выделить более 200 млрд.

Ранее экс-глава Минэкономики РФ Андрей Нечаев предложил снизить пенсионный возраст в стране за счет силовиков.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость256778
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Да Греф уже столько наговорил и наделал всяческой фигни, что всем давно понятно, что главный вопрос насчёт него состоит в том, что кто из них: Греф , Чубайс, Кудрин и Жириновский нанёс больше сложно поправимого вреда для России.А про Кудрина-дык сразу ясно по физиогномическому анализу лица его сынка, который вскрывает и закрывает всякий позитив в карме рода этого несчастного либера
игорь
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и почему у правительства не такая зарплата как у учителя средней школы в мезени?
и почему у них не такая же пенсия как у любого пенсионера в мезени?
и почему правители любят рассуждать о пенсиях не зарабатывая на нее нисколько и не работая на нее вообще первыми?
а все от жадности людей желающих не работать а заставлять рабов работать вместо себя
вот и весь сказ
Гость259361
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Шаман
Пока крысиный кооператив строит идиотские дворцы и покупает яхты - ничего не поменяется в лучшую сторону. Но страничка истории неизбежно перевернется, последние диктаторы СНГ уже сидят только на штыках. Их дочек и сыночков после падения стариканов тихо оберут и закопают, тем же новичком, что применялся к оппозиции. И случится это обвально-неожиданно для всех.
А что в СШАшке справедливость, во Барухи правят и жиреют, а нищих там как грязи и что?
игорь
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у людей пенсию вообще то отняли а вы обдирают
привет лицемерам
Гость259361
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Кудрин вывез свои миллиарды для себя и семьи и что.
Шаман
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Пока крысиный кооператив строит идиотские дворцы и покупает яхты - ничего не поменяется в лучшую сторону. Но страничка истории неизбежно перевернется, последние диктаторы СНГ уже сидят только на штыках. Их дочек и сыночков после падения стариканов тихо оберут и закопают, тем же новичком, что применялся к оппозиции. И случится это обвально-неожиданно для всех.
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