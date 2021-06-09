У вынужденно трудящегося старшего поколения до сих пор нет права на индексацию

Пять лет назад власти провели реформу по отмене индексаций выплат для тех пожилых россиян, которая продолжают действовать. В Пенсионном фонде заявили, что денег на выплаты нет. Глава Минфина Антон Силуанов также высказывался о том, что у работающих стариков есть свои преимущества.

Чиновники позднее называли сумму, необходимую на отмену принятого в 2016 году решения – 368 миллиардов рублей. Однако никто не собирается выделять на это средства, несмотря на профицит государственного бюджета. Госказна в значительной мере пополнилась после повышения налогов, акцизов и роста фискальной нагрузки. Тем не менее, пишет обозреватель Юрий Пронько, чиновники не спешат отменить "позорное решение". Не помогло и поручение президента, поручившего проработать вопрос еще до 1 февраля.

Как отметил экономист Константин Добромыслов, сама реформа – достаточно надуманный вопрос, который был вынесен на повестку из иных соображений. Власти стремились к выстраиванию страховой системы, позволяющей приобретать выплату по старости лишь при прекращении трудовой деятельности. Однако действующее законодательство позволяет трудиться и в то же время получать пенсии. У работающих пенсионеров, таким образом, имеются те же права, что и остальных россиян.

"С них также производят страховые отчисления, и у них должно быть такое же право на индексацию пенсионных выплат. Сегодня работающих пенсионеров, по существу, обдирают два раза", – высказался специалист в интервью "Царьграду".

Таким образом, в стране экономят на тех, кто продолжает вынужденно работать после выхода на пенсию. Чиновники, по словам Пронько, действуют цинично – у властей нет 368 миллиардов рублей на индексацию пенсий, хотя триллионы уходят на скупку иностранной валюты и ее вывод за пределы страны. Лишь за этот месяц на ее приобретение планируется выделить более 200 млрд.

Ранее экс-глава Минэкономики РФ Андрей Нечаев предложил снизить пенсионный возраст в стране за счет силовиков.