Курс рубля
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
- Опаснее инфляции: экономист предупредил о последствиях нового решения Минфина по доллару
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
Несмотря на то, что российская газовая магистраль "Северный поток-2"
практически достроена, вашингтонская администрация все еще лелеет надежду
напакостить нашему проекту. Недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен
заявил, что Америка приступила к переговорам с Германией по поводу "автоматических"
мер, призванных разобраться с последствиями работы трубопровода. Опытный
сотрудник Фонда стратегического развития Игорь Шатров пояснил, что американцы
имеют в виду.
Эксперт развеял иллюзии некоторых людей, которые считают, что Соединенные Штаты готовы признать свое поражение в борьбе с "Потоком". Реальное положение дел обстоит совсем иначе.
Американцы как прагматичная нация понимают, что сорвать строительство газопровода уже невозможно. Однако они все еще могут бороться с введением газовой магистрали в эксплуатацию. Именно на это сейчас будет сделана основная ставка.
Как раз в русле такой стратегии начались переговоры с немецкой стороной по поводу так называемой "борьбы" с последствиями работы СП-2. Соединенные Штаты продолжат давить на европейские государства, пишет RT. Там ни в коем случае не хотят допустить того, ради чего "Поток" строят – транспортировка газа напрямую из России в Германию противоречит интересам США.
Так что слова об автоматических мерах можно трактовать как первый шаг к тому, чтобы оставить газопровод в нерабочем состоянии и преградить путь голубому топливу из нашей страны в Европу.
Впрочем, Шатров напомнил, что одним из основных интересантов в этом деле является Германия. Так что Берлин вряд ли пойдет на поводу у Вашингтона, передает слова эксперта телеканал "360".
Напомним, недавно Германии предложили компенсировать потери Украины из-за нашего трубопровода. Такое развитие событий считают справедливым в США.
За последние несколько месяцев оптовая стоимость товара подскочила на 20%, напомнил специалист
Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"