Эксперт раскрыл смысл новых угроз США по "Северному потоку-2"

Эксперт раскрыл смысл новых угроз США по "Северному потоку-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Вашингтон не откажется от идеи побороть газопровод

Несмотря на то, что российская газовая магистраль "Северный поток-2" практически достроена, вашингтонская администрация все еще лелеет надежду напакостить нашему проекту. Недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Америка приступила к переговорам с Германией по поводу "автоматических" мер, призванных разобраться с последствиями работы трубопровода. Опытный сотрудник Фонда стратегического развития Игорь Шатров пояснил, что американцы имеют в виду.

Эксперт развеял иллюзии некоторых людей, которые считают, что Соединенные Штаты готовы признать свое поражение в борьбе с "Потоком". Реальное положение дел обстоит совсем иначе.

Американцы как прагматичная нация понимают, что сорвать строительство газопровода уже невозможно. Однако они все еще могут бороться с введением газовой магистрали в эксплуатацию. Именно на это сейчас будет сделана основная ставка.

Как раз в русле такой стратегии начались переговоры с немецкой стороной по поводу так называемой "борьбы" с последствиями работы СП-2. Соединенные Штаты продолжат давить на европейские государства, пишет RT. Там ни в коем случае не хотят допустить того, ради чего "Поток" строят – транспортировка газа напрямую из России в Германию противоречит интересам США.

Так что слова об автоматических мерах можно трактовать как первый шаг к тому, чтобы оставить газопровод в нерабочем состоянии и преградить путь голубому топливу из нашей страны в Европу.

Впрочем, Шатров напомнил, что одним из основных интересантов в этом деле является Германия. Так что Берлин вряд ли пойдет на поводу у Вашингтона, передает слова эксперта телеканал "360".

Напомним, недавно Германии предложили компенсировать потери Украины из-за нашего трубопровода. Такое развитие событий считают справедливым в США.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость259719
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Пиндосы везде ссущие
Гость256011
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У себя надо газ проводить.
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