Граждане Республики выживут без голландских тюльпанов, французского вина и швейцарского шоколада

Сильнее всего от вероятных новых санкций Евросоюза в отношении Белорусского агропромышленного сектора пострадают сами европейские производители. Об этом заявил доктор экономических наук, доцент Василий Гурский в интервью агентству Sputnik.

Он отметил, что принятый Брюсселем в декабре 2020 г. третий пакет рестрикций против Минска не несет масштабного характера в отношении всего отечественного АПК. Он коснулся лишь госучреждения "Главное хозяйственное управление" Управделами президента. А в его ведении находятся только девять сельхозпредприятий.

"Очевидно, что это не может оказать существенного влияния на торговые отношения Белоруссии и ЕС", – указал экономист.

Он напомнил, что поставщики Старого Света больше заинтересованы в рынке Республики и активно сотрудничают с Минском. Так, импорт аграрной продукции из ЕС вырос с $931 млн в 2018 г. до более $1 млрд в 2020-м. Для сравнения: в этот же период экспорт отечественной продукции увеличился более чем в полтора раза – с $207 млн до $320 млн.

По словам ученого, Белоруссия увеличила закупки из стран ЕС цветов, рыбы, алкогольных и безалкогольных напитков, какао, продуктов из него и злаков.

"Сейчас соотношение экспорта и импорта сложилось в пользу Европы. Но это говорит о том, что возможные санкции будут невыгодны европейским поставщикам. Белоруссия, безусловно, выживет без голландских тюльпанов, французского вина и швейцарского шоколада", – уверен Гурский.

Он подчеркнул, что продукция агросектора, которую Республика импортирует из ЕС, не относится к товарам первой необходимости, они больше служат расширению ассортимента.

При этом эксперт не отрицает, что европейский рынок важен для местных аграриев. На государства Евросоюза приходится 18,8% отечественного экспорта. Кроме сельхозпродукции, доля которой в общем объеме экспорта крайне незначительна, Старый Свет закупает нефть и нефтепродукты, удобрения, продукцию деревопереработки, минеральные удобрения, изделия из нелегированной стали.

По убеждению специалиста, европейцы санкциями просто "маскируют" свою протекционистскую политику на рынке сообщества, чтобы не допустить белорусских конкурентов. Поэтому, предполагает экономист, самим европейским компаниям невыгодно отказываться от поставок продуктов из Белоруссии. Однако риски сокращения товарооборота существуют, резюмировал собеседник издания.

Напомним, в ЕС подготовили четвертый пакет ограничений против Белоруссии из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая в аэропорту Минска. Санкции могут принять в июне.

