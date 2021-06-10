Польша отреагировала на перекрытие прокачки российской нефти через Белоруссию

Польша отреагировала на перекрытие прокачки российской нефти через Белоруссию
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Варшаве заявили, что речь идет о "заранее запланированном перерыве"

Временная приостановка прокачки нефти, которая поступает по трубопроводу "Дружба", не является политически спланированной акцией. Такое заявление сделал уполномоченный Варшавы по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский, выступая в польской столице на пресс-конференции 10 июня.

Ранее "Транснефть" сообщала, что Минск временно приостановил прокачку топлива по трубопроводу в польском направлении на четыре дня из-за проведения регламентных работ. Ими займутся на территории Белоруссии, о чем сообщил 9 июня советник руководителя компании "Транснефть" Игорь Демин, комментируя ситуацию.

Как отметил Наимский, высказываясь о реакции медиа на временное перекрытие прокачки, после новости о нефтепроводе в Польше "поднялись крики".

"Сразу – "кризис, политические действия", – высказался чиновник.

В действительности же, отметил Наимский, такие заявления лишены оснований. Речь идет о плановом технологическом перерыве, передает РИА "Новости".

Напомним, в октябре 2020 года Белоруссия также заявила, что решила временно приостановить прокачку топлива по трубопроводу "Дружба", который идет из РФ. В Минске отметили, что причиной такого решения стали технические проблемы, возникшие на участке в Польше. В "Белнефтехиме" заявили о накоплении нефти в резервуарах из-за возникшего сбоя. Пресс-секретарь компании Александр Тищенко уточнил, что официальная Варшава обратилась к белорусским властям с просьбой временно перекрыть подачу топлива по маршруту "Мозырь-Брест" из-за технических проблем.


Егор МАЛКОВ

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Гость258414
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Гость255811
России больше прокачивать нечего. Только нефтегаз
Тут Белоруссия прокачивает, а Россия добывает - это несколько разные технологии
Гость255811
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России больше прокачивать нечего. Только нефтегаз
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