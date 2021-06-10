11 июня начнутся пусконаладочные работы

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" может похвастаться поистине рекордной устойчивостью к нападкам недоброжелателей из ряда западных государств. Несмотря на всю шумиху и угрозы, проект уверенными шагами приближается к фазе реализации. Так, технические работы по возведению первой нитки трубопровода уже полностью завершены.



На сегодняшний день все секции первой нитки трубопровода соединены воедино. Завершение данного этапа работ является важнейшим шагом к подготовке "Северного потока – 2" для выполнения его основной функции – прямой транспортировки газа с территории нашей страны в Германию.

Более того, уже завтра, 11 июня, оператор отечественной газовой магистрали Nord Stream 2 AG приступит к выполнению пусконаладочных работ по заполнению достроенной нитки трубопровода голубым топливом.

Тем временем, опытные эксперты продолжают работать над укладкой труб второй нитки по морскому дну, пишет РИА "Новости". При этом представители оператора "Северного потока – 2" подчеркивают, что вся деятельность осуществляется в соответствии с полученными разрешениями и согласованной стратегией.

Впрочем, особо ярых ненавистников не останавливает даже то, что трубопровод в скором времени будет готов к эксплуатации. Так, недавно Россию предупредили о готовящейся со стороны украинского государства провокации перед запуском нашего газопровода. Сообщается, что действия киевских властей весьма вероятно могут привести к блокировке "Северного потока – 2".