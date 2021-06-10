Как встреча Путина и Байдена повлияет на рубль - мнение эксперта

Как встреча Путина и Байдена повлияет на рубль - мнение эксперта
Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/www.globallookpress.com
Ожидание саммита такого уровня всегда разогревает рынок

Предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может оказать влияние на курс доллара, однако в лучшую или худшую сторону – будет зависеть уже от результатов встречи на высшем уровне. Такую точку зрения высказал экономист и политолог Никита Масленников.

"Ожидания всегда рынок разогревают... Если не будет впоследствии какого-то усиления давления, какой-то антироссийской риторики, то доллар вполне может опуститься до 71–72 руб.", – цитирует телеканал "360" эксперта.

Он предположил, что если представители Республиканской партии выступят с резкой критикой Байдена после его встречи с Путиным, не следует ожидать существенного ослабления "американца". По его прогнозу, курс доллара будет держаться в коридоре 72,5–73,5 рубля.

При самом неблагоприятном исходе саммита лидеров двух держав "американец" может стоить в районе 74 руб.

Если политическая обстановка будет стабильной до конца лета, то цена доллара останется прежней, а вот с осени вероятно возвращение валюты США на позиции 75–76 руб, считает экономист.

Напомним, 13 апреля после телефонного разговора лидеров РФ и США рубль отреагировал укреплением. Тогда ненадолго падали и доллар, и евро. Именно в той беседе Байден попросил Путина о личной встрече.

Саммит запланирован на 16 июня в Женеве. Сегодня стало известно, что главы государств проведут переговоры на вилле "Ла Гранж". Парк уже обнесли колючей проволокой, а вокруг его территории возводят ограждения со средствами ПВО и радарами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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