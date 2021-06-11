Украинская сторона опасается потерять и транзит российского газа

На Украине безрадостно воспринимают предстоящее завершение строительства российского газопровода. Официальные лица утверждают, что запуск "Северного потока-2" угрожает энергетической безопасности страны. В частности, такого же мнения придерживается и глава "Нафтогаза" Юрий Ветренко, который полагает, что российский проект нанесет удар и по прозападным взглядам в некоторых странах Восточной Европы.

На этой неделе руководитель украинской газовой компании посетил Вашингтон, чтобы призвать американские власти предпринять меры против "Северного потока-2" – он заявил, что завершение строительства ознаменует победу Владимира Путина и станет ударом по авторитету Америки, передает Bloomberg.

"Многие люди увидят, что такие парни, как Путин, могут справиться с запугиванием Запада. И это побудит таких людей, как Путин, повсюду в мире использовать такую ​​же тактику", – указал он.

Витренко отметил, что самым худшим сценарием запуска российского газопровода станет не то, что Украина потеряет большую часть ВВП с 2024 года, а то, что это может приблизить вероятность полномосштабной войны – по его словам, транзит российского газа в Европу через Украину является основным сдерживающим фактором.

Напомним, в мае администрация Джо Байдена приняла решение не вводить новые санкции в отношении "Северного потока-2", признав, что это будет неспособно остановить практически завершенный проект. По данным источников, на такое решение действующий президент США пошел из опасений испортить отношения с одним из ключевых союзников страны – Германией, где активно остаивают строительство газового объекта.

Сегодня, 11 июня, планируется завершение пусконаладочных работ и запуск первых газовых потоков по трубопроводу.