Банки уже ищут выход из ситуации, уверен эксперт

Показатель инфляционного роста в мае превысил шестипроцентный порог в годовом выражении впервые за пять лет. По словам аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева, Центробанк нацелен на повышение ключевой ставки.

Напомним, сегодня, 11 июня, ЦБ проведет заседание. Специалисты полагают, что регулятор продолжит курс на повышение ключевой ставки, на который взял направление еще в начале весны.

Аналитик рассказал, каким образом решение регулятора повлияет на население. Коренев напомнил, что ЦБ руководствуется в этом вопросе "инфляционным таргетированием" – то есть следит за динамикой индекса потребительских цен. Этот фактор является основополагающим при решении о ключевой ставке.

До этого года процентная ставка в стране стабильно снижалась благодаря мягкой политике ЦБ, стимулировавшей экономический рост. Однако влияние на инфляционные показатели было незначительным. После того, как потребительский индекс оказался на уровне 4,91 вместо ожидаемых 4 процентов, регулятор решил ужесточить кредитно-денежную политику и перейти к "нейтральной реальной" ставке.

Если банковские депозиты, полагает специалист, теперь будут давать больший доход, то с самими кредитами ситуация не самая удачная. Некоторые банки заявили, что не стали повышать ставку по основным кредитным услугам, другие сообщили о предстоящем снижении ставки. Стоит при этом помнить, что ни одна финансовая организация не работает себе в ущерб.

Однако при снижении ставок для кредитных займов, полагает Коренев, банки, вероятнее всего, начнут задирать расходы на комиссию, страховку и иные виды сопроводительных платежей.

Таким образом, заявил специалист в интервью "Российской газете", недостаток в процентных доходах банк закроет прибылью за счет комиссии.

По ипотеке ситуация следующая: программы льготного кредитования столкнулись с жестоким давлением – действует госпрограмма под 6,5% на новое жилье, которую решили продлить после 1 июля, прибавив 0,5 процента, и региональные программы, а также те, в рамках которых уезжающим в сельскую местность специалистам предлагают льготы. Никто не отменял и преференции для военнослужащих. Рыночная ставка по ипотеке на какой-то период не сможет держаться в большом отрыве от льготной, что позволит как-то сдерживать процентный рост. Однако ставки по кредитам уже демонстрируют повышение.

Ранее СМИ сообщали об активном подорожании жилья в России. За год цены выросли на 11,1%.