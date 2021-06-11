Россия вернулась к прошлогодним показателям

Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки на 0,5. Таким образом, показатель составил 5,5% годовых, о чем стало известно сегодня, 11 июня.

Ключевая ставка вернулась на уровень годовой давности. Приведенная показатель наблюдался с апреля по июнь прошлого года.

Как пишет РИА "Новости", многие эксперты ожидали, что из-за инфляции, достигшей пятилетнего рекорда, финансовый регулятор склонится в пользу ужесточения и повысит ставку на 0,5.

В пресс-релизе финансового регулятора указывается, что годовая инфляция достигла 6,15%.







