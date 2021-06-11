Польские власти не теряют надежду

Газопровод Baltic Pipe должен быть достроен в срок, несмотря на возникшие проблемы. Такое заявление сделал сегодня, 11 июня, глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Ранее апелляционный совет Дании по вопросам окружающей среды и продовольствия принял решение об отзыве разрешения на укладку Baltic Pipe на сухопутном участке, который проходит по датской территории. В ведомстве заявили, что в разрешении датского природоохранного агентства содержится мало сведений и мер, принятых для защиты животных, которые охраняются европейской директивой об охране природных мест обитания.

Позднее регулятор сообщил, что для оформления нового разрешения потребуется несколько месяцев, сообщает агентство "Прайм".

Моравецкий заявил, комментируя ситуацию с трубопроводом, что Варшава намерена завершить строительство Baltic Pipe, несмотря на решение датского регулятора. Министр надеется, что речь идет о "какой-то паре месяцев".

"Мы, безусловно, относимся с уважением ко всем видам мышей, но эта инвестиция весьма критичная не только для энергетической независимости Польши", – высказался глава польского кабмина в ходе брифинга.

Моравецкий также добавил, что польская сторона гарантированно завершит строительство трубопровода – либо досрочно, либо в срок.

"А не через полгода после срока", – заключил министр.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что узнал из медиа о решении Соединенных Штатов снизить давление в отношении участников "Северного потока – 2". По словам главы МИД, США действовали в обход национальных интересов Польши и ряда европейских стран.