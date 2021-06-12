По мнению эксперта, существует сценарий, при котором курс рубля резко вырастет

О возможном укреплении российской валюты рассказала аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.



Эксперт считает, что курс доллара может рухнуть до 60 рублей при условии дальнейшего роста цен на нефть и сохранении курса ЦБ на повышение ключевой ставки.

Мировые экономики продолжают восстанавливаться – поэтому не исключено, что мировой спрос на черное золото еще вырастет. Но стоит учитывать и тот факт, что при растущем спросе и добыча нефти будет увеличиваться. Это затормозит сильный рост котировок. Кроме того, если переговоры США и Ирана по ядерной сделке закончатся успешно, на рынок вернется еще и иранская нефть.

Зайцева напомнила, что ЦБ по-прежнему видит высокие инфляционные риски, поэтому на предстоящих заседаниях вполне вероятно повышение ключевой ставки. Эксперт отметила, что при нормализации денежно-кредитной политики Банка России цены будут расти медленнее. Так, ко второму полугодию 2022-го ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню в 4%.

Если все пойдет по такому сценарию, то реальные ставки в экономике вернутся в положительную область. Вложения в рублях станут более привлекательными для инвесторов – соответственно, курс российской валюты заметно укрепится, отметила Зайцева в разговоре с "Прайм".