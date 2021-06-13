На замену трубоукладчику вышла более скоростная "Фортуна"

Судно "Академик Черский" отошло на три мили от точки строительства нитки А российского газопровода "Северный поток-2". Как пишут СМИ, трубоукладчик, несмотря на модернизации, не смог наладить необходимый темп работ.

На смену ему послали "Фортуну", которая до этого завершила все работы по прокладке нитки B. Сегодня, 13 июня, она приступила к строительству. На месте ее сопровождают 10 судов снабжения, пишет EADaily.

"Черский" укладывал трубы на незавершенном участке "Северного потока-2" в 85 километров, пролегающих в датских и немецких водах. За полтора месяца судно справилось лишь с 17 километрами – при благоприятном исходе суточная скорость трубоукладчика не превышала 600 метров. И, по прогнозам, в таком темпе справиться до объявленного срока завершения строительства газопровода в сентябре ему бы не удалось.

Еще в мае прошлого года "Академика Черского" модернизировали и дооснастили. Предполагалось, что после технических манипуляций он сможет выйти на более внушительную скорость достройки в 2 километра в сутки. Однако проделанные работы решить проблему не смогли.

"Фортуна", в свою очередь, обладает более развитыми характеристиками – в день при хороших условиях судно может проложить около 1,3 км газопровода. К примеру, за февраль оно достроило участок нитки B, протяженностью 63 километра.

Сообщалось, что первый запуск газа по "Северному потоку-2" после пусконаладочных работ прошел 11 июня.