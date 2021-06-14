Что ждет Россию на фоне новых санкций США против госдолга

Что ждет Россию на фоне новых санкций США против госдолга
Фото: pixabay.com
Последствия оценили эксперты

В понедельник, 14 июня, вступили в силу новые рестрикции США против российского госдолга. Покупка наших рублевых гособлигаций финансовыми учреждениями Штатов теперь под запретом. Как это повлияет на жизнь страны, рассказали эксперты.

Так, по словам главного экономиста консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгения Надоршина, замедлится рост благосостояния граждан. Скажется это и на темпах развития РФ. При этом эксперт отмечает, что сейчас наша страна не нуждается в размещении гособлигаций на рынке – федеральный бюджет уже больше десятка лет не испытывает серьезной зависимости от рынка.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева, американцы пока осторожничают с санкциями против Москвы. Похоже, что Вашингтон боится навредить себе в первую очередь. Сейчас Беляев не видит каких-то катастрофических последствий для России от уже действующих санкций, отметил он в беседе с URA.RU.

Ранее американское СМИ предположило, что на предстоящем саммите Байдену и Путину вряд ли удастся договориться по ряду вопросов. Среди них и отмена санкций против нашей страны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ничего хорошего ее не ждет. дальше будет только хуже.
пока не одумаются
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