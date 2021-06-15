Украинские власти решили обложить крымчан налогами

Украинские власти решили обложить крымчан налогами
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Киев намерен пополнить казну за счет проживающих на полуострове граждан Незалежной

На Украине решили отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную еще в 2014 году. По информации местных медиа, в рамках новых правил проживающие на территории полуострова граждане будут наделены теми же налоговыми обязательствами, что и остальные жители Незалежной. Предлагается также установить аналогичные меры для Донбасса.

В настоящее время законопроект разрабатывает Верховная Рада. Однако принять документ власти намерены до проведения "Крымской платформы", которая состоится в августе 2021 года.

Как отмечает источник, пока что украинцы в Крыму считаются Киевом иностранцами из-за статуса свободной таможенной зоны полуострова. Так, эта часть населения не выплачивает общегосударственные сборы и налоги, лишена доступа к банковским услугам в Незалежной и не может получать украинские пенсии.

Как отметил один из авторов законопроекта, глава украинской фракции "Голос" Ярослав Железняк, юридически Киев не признает воссоединение полуострова с остальной частью РФ, однако из-за статуса СЭЗ с финансовой точки зрения Незалежная считает Крым территорией другого государства.

"Получается, что мы весь мир просим ввести и поддерживать санкции против Российской Федерации, а в экономическом плане признаем аннексию Крыма", – высказался парламентарий. 

Чтобы урегулировать вопрос, власти намерены отменить СЭЗ "Крым". После этого, пишет "Обозреватель", проживающие на полуострове украинцы подпадут под действие закона  "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины".

Ранее российский МИД обвинил Украину в укреплении государства за счет националистической и неонацистской позиций.


Егор МАЛКОВ

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