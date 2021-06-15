Германия выразила опасения из-за новых санкций по "Северному потоку - 2"

Германия выразила опасения из-за новых санкций по "Северному потоку - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Берлин надеется на скорое разрешение ситуации с США

Соединенные Штаты могут принять очередные санкционные меры по "Северному потоку – 2". Такое заявление сделал глава немецкого МИД Хайко Маас, выступая после саммита членов Североатлантического альянса, который состоялся в Брюсселе.

Таким образом, Берлин допускает возможность возобновления американского давления в отношении участников проекта.

"Я бы не стал утверждать, что Штаты не станут применять очередные меры. И демократическая, и республиканская партии не демонстрируют сильного позитива в отношении проекта", – высказался министр иностранных дел ФРГ.

По словам Мааса, обсуждение санкций по "Северному потоку – 2" за последний период позволяют немецкой стороне надеяться на скорое разрешение конфликта.

"Таким образом, чтобы эта тема не оставалась предметом спора во взаимоотношениях между ФРГ и Соединенными Штатами, взаимодействие которых остается на очень высоком уровне", – уточнил министр.

"Северный поток – 2" предполагает укладку двух нитей газовой магистрали суммарной мощностью в 55 млрд кубов в год. Маршрут проходит из России в Германию через воды Балтийского моря. Активными противниками строительства выступают Соединенные Штаты, которые продвигают на европейском энергетическом рынке свой сжиженный природный газ, а также Украина с несколькими государствами.

В конце 2019 года Белый дом ввел ряд ограничений против участников "Северного потока – 2". Россия неоднократно напоминала, что проект имеет сугубо экономическое значение, так как представляет выгоду как для ЕС, так и для РФ. Германия также выступает за завершение строительства газопровода, отвергая экстерриториальные санкции со стороны США.

Егор МАЛКОВ

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