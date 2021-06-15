Эксперт дал совет тем, кто планирует отпуск

Текущий курс валют можно считать для россиян настоящим подарком в плане накоплений. Такое заявление сделал финансовый аналитик Александр Розман, назвавший сегодняшний день лучшей порой для запаса валютой.

Специалист подчеркнул, что решение о приобретении доллара и евро является индивидуальным процессом. Если же говорить о краткосрочных конвертациях, таких как отпуск в другие страны, то можно поделить сумму: первую половину поменять на валюту сразу же, а вторую – уже за день до запланированной траты средств.

По словам Розмана, так можно узнать о средней стоимости покупки за этот период, сообщает NEWS.ru.

Аналитик также заявил, что сейчас для россияне переживают лучшие времена для запаса валюты в плане долгосрочных инвестиций. Не исключено, что текущий курс окажется максимальным и задаст тренд на ослабление за несколько месяцев. В таком случае ожидаемое снижение американского доллара остановится на отметке в 74-75 рублей, для евро – 89-90 руб. соответственно. Пока что курс достиг годового рекорда – прямо перед встречей Байдена с Путиным.

В случае возобновления давления со стороны американцев, доллар вырастет до 78-79 за руб., а евро – до 92-92, считает спикер.

Экономист также коснулся главных факторов, повлиявших на укрепление национальной валюты РФ. По мнению Розмана, речь идет о смягчении риторики в российских и американских медиа перед женевским саммитом, а также отведении войск РФ от границ с Украиной.

Ранее финансовый аналитик Анна Зайцева заявила, что доллар может остановиться на отметке в 60 рублей лишь при дальнейшем росте стоимости нефти и сохранении ключевой ставки Центробанка.