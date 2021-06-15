Набиуллина предупредила о росте цен в летний период

Набиуллина предупредила о росте цен в летний период
Эльвира Набиуллина. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Принятые меры по снижению инфляции сработают не раньше осени

Финансовый регулятор России видит рост потребительских цен в стране и делает шаги для их стабилизации. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме во вторник, 15 июня.

Она пояснила, что в прошлом году ЦБ значительно снизил ключевую ставку, чтобы поддержать экономику во время коронавирусного кризиса. Но с марта 2021 г. ЦБ перешел к повышению ставки, поскольку дальше тянуть было нельзя – слишком разогналась инфляция.

"Рост цен по широкому кругу товаров показывает, что этот период нельзя просто переждать. ЦБ должен задействовать свои инструменты, чтобы вернуть инфляцию к цели, иначе она грозит благополучию людей",

– объяснила Набиуллина депутатам. Она подчеркнула, что экономике это не повредит – она уже вернулась к докризисным показателям. Но и на ценах повышение ставки не сработает моментально: они по инерции еще растут и, скорее всего, пик инфляции еще не достигнут.

"На наш взгляд, инфляция начнет снижаться осенью",

приводят "Вести" прогноз председатель Банка России.

На прошлой неделе ЦБ РФ довел ключевую ставку до уровня 5,5%. Это уже третье повышение в 2021 году. Россиянам это грозит подорожанием кредитов.

Ранее производители сахара предупредили о грядущем повышении отпускных цен на свой товар.

Николай ВИКТОРОВ

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Шаман
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Счас еще цветочки, что будет после так называемых "выборов" в сентябре. Вот там цены скакнут.. впрочем 90-е они же не ушли, они здесь и по ценам и по новостям.
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