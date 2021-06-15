Принятые меры по снижению инфляции сработают не раньше осени

Финансовый регулятор России видит рост потребительских цен в стране и делает шаги для их стабилизации. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме во вторник, 15 июня.

Она пояснила, что в прошлом году ЦБ значительно снизил ключевую ставку, чтобы поддержать экономику во время коронавирусного кризиса. Но с марта 2021 г. ЦБ перешел к повышению ставки, поскольку дальше тянуть было нельзя – слишком разогналась инфляция.

"Рост цен по широкому кругу товаров показывает, что этот период нельзя просто переждать. ЦБ должен задействовать свои инструменты, чтобы вернуть инфляцию к цели, иначе она грозит благополучию людей",

– объяснила Набиуллина депутатам. Она подчеркнула, что экономике это не повредит – она уже вернулась к докризисным показателям. Но и на ценах повышение ставки не сработает моментально: они по инерции еще растут и, скорее всего, пик инфляции еще не достигнут.

"На наш взгляд, инфляция начнет снижаться осенью",

– приводят "Вести" прогноз председатель Банка России.

На прошлой неделе ЦБ РФ довел ключевую ставку до уровня 5,5%. Это уже третье повышение в 2021 году. Россиянам это грозит подорожанием кредитов.

Ранее производители сахара предупредили о грядущем повышении отпускных цен на свой товар.