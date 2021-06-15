Над Россией пролился валютный дождь

Над Россией пролился валютный дождь
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Напротив, по данным Центробанка  чистый приток валюты в страну бьет многолетние рекорды.

Деньги рекой

По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2021 года составило 35,8 млрд долларов США, увеличившись на четверть по сравнению с показателем января-мая 2020 года. По результатам мая этого года Россия получила 7,7 млрд долларов в качестве профицита платежного баланса. В эту сумму оценивается разница между входящими и выходящими из страны денежными потоками. 

Международные резервы страны выросли на 12,7 млрд долларов США.

Откуда такое богатство?

Как ни странно, ответ на этот вопрос фактически озвучивает давнюю мечту российского руководства о снятии страны с "нефтяной иглы". Судя по структуре полученных Россией доходов, слезть с нее, пусть и частично, удалось.

По мнению аналитика УК Альфа-Капитал Дениса Бадьянова, причиной сложившейся ситуации с платежным балансом можно назвать увеличение цен на газ и промышленные металлы (с января по апрель экспорт газа принес 13 млрд долларов, а вывоз плоского проката и нелегированной стали 1,72 млрд долларов, что на 72% больше, чем годом ранее).

Также, по словам эксперта, важным фактором притока (или снижения оттока) стали закрытые из-за пандемии границы. Если ранее туристы вывозили из страны не менее 30 млрд долларов, то теперь они тратят эти средства внутри России, – считает Бадьянов.

"Кроме того, ситуация кризиса вовсе не означает, что экономика находится в плохом состоянии, – пояснил аналитик "Утру.ру". – Кризис наносит удар по одним сферам экономики, но дает мощные драйверы роста для других. Например, если туризм, авиаперевозки и гостиничный бизнес серьезно пострадали от пандемии, то фармсфера, ритейл и IT – только выросли. Весной прошлого года правительство ввело огромный пакет мер поддержки, что способствовало не только стабилизации ситуации, но и сохранению рабочих мест и бизнеса на местах, поэтому экономика восстанавливается довольно быстрыми темпами".

Схожей позиции придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам острая фаза кризиса (падение экспорта и т.д.) произошла в прошлом году. С начала 2021 года процесс восстановления глобальной экономики стимулировал серьезный рост спроса на сырье, металлы, дерево, продукцию АПК. Помимо этого, глобальные проблемы на фоне пандемии привели к росту стоимости практически всех товаров в мире – начиная от зерна и продуктов питания заканчивая металлами, древесиной, минеральными удобрениями и т.д.

"Главная причина притока валютных средств в Россию – это рост мировых цен абсолютно на все (рост цен на отдельные виды продукции составляет более 50% к уровню прошлого года), – пояснил "Утру.ру" Артем Деев. - В отчете таможенной службы указывается, что значительную долю в рост валютных доходов страны внесли металлургические компании (металл и изделия из него выросли в цене в два раза по отдельным позициям). Кроме того, значительно выросла стоимость природного газа по мере того, как на основных рынках (в ЕС и АТР) после холодной зимы сократились запасы: экспорт газа вырос на 49%".

По усам текло…

Резонный вопрос: что получат от этого, "валютного дождя" простые россияне, оставшиеся ради него без заграничных отпусков, сохранив тем самым валюту в стране?

По мнению Артема Деева, для россиян текущая ситуация означает значительное укрепление рубля, которое уже наблюдается в последнее время. И эта тенденция, по его словам, может продолжиться до второй половины лета, когда традиционно увеличивается отток капитала из страны (нерезиденты фиксируют прибыль).

В то же время, относительная стабильность национальной валюты еще не означает, что уровень жизни граждан стабилизируется, или даже вырастет. Повышение цен на важнейшие материалы, приведшее к тому самому "валютному дождю", имеет и обратный эффект. Именно оно способствует бесконтрольному росту цен на все и вся, что ведет к снижению покупательской способности населения, несмотря на устойчивый рубль и приток валюты в страну.

В итоге, в нагрузку к "стабильному" рублю россияне гарантировано получают растущую инфляцию, полное отсутствие экономической определенности, и закрытые границы, лишившие их летнего отдыха одних, зато пополнившие бюджет, а заодно и чьи-то карманы. 

Юрий ЛЕВЫКИН

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Продали газ, лес, металл. Запретили выезд туристам. И цены на все подняли. Вот только не похоже всё это на востановление экономики, скорее на закат.
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