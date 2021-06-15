Тысяча рублей в месяц: россиянам предложили выделить доплату на еду

Тысяча рублей в месяц: россиянам предложили выделить доплату на еду
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Цены еще долго будут расти, поэтому наименее обеспеченным гражданам следует помочь

Жителям России нужно доплачивать за еду. Для этого потребуется на каждую семью в месяц выделять до 1 тыс. рублей. С таким предложением выступил аналитик Андрей Сизов.

Цены на продукты будут расти еще долго. Сложнее всего приходится наименее обеспеченным гражданам, и эти деньги необходимы, чтобы помочь таким, пояснил эксперт.

Он считает достаточным выдавать "хотя бы 500 – 1000 рублей на одного члена семьи в месяц". Всего потребуется 120 млрд руб. и "расходы на администрирование", подсчитал специалист.

По его словам, это также даст возможность поддержать спрос. А еще будет способствовать развитию аграрного и пищевого бизнеса в нашей стране, передает URA.RU.

Деньги следует выдавать строго на продукты. И тем самым "обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку", поделился мнением аналитик.

Никаких барьеров и ограничений возводить не стоит. И варианты с устройством спецмагазинов для таких продуктов и ограничения покупок только отечественной продукцией из указанного списка тоже нежелательно применять, отметил Сизов в разговоре в корреспондентом "Российской газеты".

До этого  в России отказались помогать бедным едой. Малообеспеченным жителям страны не на что рассчитывать, тем более в ближайшее время.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"

В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей