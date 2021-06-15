Цены еще долго будут расти, поэтому наименее обеспеченным гражданам следует помочь

Жителям России нужно доплачивать за еду. Для этого потребуется на каждую семью в месяц выделять до 1 тыс. рублей. С таким предложением выступил аналитик Андрей Сизов.

Цены на продукты будут расти еще долго. Сложнее всего приходится наименее обеспеченным гражданам, и эти деньги необходимы, чтобы помочь таким, пояснил эксперт.

Он считает достаточным выдавать "хотя бы 500 – 1000 рублей на одного члена семьи в месяц". Всего потребуется 120 млрд руб. и "расходы на администрирование", подсчитал специалист.

По его словам, это также даст возможность поддержать спрос. А еще будет способствовать развитию аграрного и пищевого бизнеса в нашей стране, передает URA.RU.

Деньги следует выдавать строго на продукты. И тем самым "обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку", поделился мнением аналитик.

Никаких барьеров и ограничений возводить не стоит. И варианты с устройством спецмагазинов для таких продуктов и ограничения покупок только отечественной продукцией из указанного списка тоже нежелательно применять, отметил Сизов в разговоре в корреспондентом "Российской газеты".

До этого в России отказались помогать бедным едой. Малообеспеченным жителям страны не на что рассчитывать, тем более в ближайшее время.