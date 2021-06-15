Премьер настаивает на повышении платежной дисциплины в регионе

Общая задолженность населения за коммунальные платежи на Кавказе перевалила за 10 миллиардов рублей. Об этом заявил сегодня, 15 июня, глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на совещании перед членами правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.

По словам премьера, в регионе наблюдается откровенное воровство, а также "серые" схемы по расчетам за коммунальные услуги населения.

"Только по Кавказу в 2020 году задолженность превысила 10 миллиардов рублей", – сообщил глава правительства.

Как отметил премьер, недоплаченные средства можно было бы распределить на развитие региональной инфраструктуры. Причина же, на взгляд главы правительства, кроется в недостаточном уровне платежной дисциплины и ее непрозрачности.

Мишустин также призвал местных чиновников признать крайне непростое положение региона – программа по экономическому развитию Кавказа не принесла ощутимых результатов. Сохраняется множество проблем, с которыми необходимо разбираться уже на федеральном уровне.

Как указал премьер, регион демонстрирует положительную демографическую статистику благодаря рождаемости, однако при этом младенческая смертность выше среднероссийской примерно на 30%. В плохом состоянии медучреждения, включая больницы и поликлиники. Из-за недостатка школ дети иногда учатся в три смены, о чем сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Ранее вице-премьер Белоусов заявил, что причиной бедности в РФ являются низкие доходы граждан.