Топливным государствам региона нет смысла продавать свое сырье европейцам

Планы представителей киевского режима обратиться в Евросоюз и международный арбитраж, чтобы через суд заставить "Газпром" обеспечить Украину транзитом голубого топлива из Центральной Азии являются откровенным бредом. Такого мнения придерживаетсяэксперт в области энергетики Игорь Юшков.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью британской газете Financial Times заявил, что "центральноазиатский газ" может наполнить "всю украинскую газотранспортную систему". Поэтому он собрался добиваться у российского монополистаразрешения на транзит голубого топлива. А если наша компания добровольно это не захочет делать, то пан Витренко намерен судиться.

Юшков напомнил украинскому топ-менеджеру, что у "Нафтогаза" нет договоров с кем-либо из стран Центральной Азии на поставки сырья, а значит и повода для иска не существует. К тому же у этих государств нет лишнего топлива, чтобы его продавать Незалежной.

Кроме того, продавцам из Центральной Азии невыгодно поставлять свой газ в Европу по нынешним ценам, а украинцы продолжают верить в миф о низкой стоимости сырья из данного региона мира.

"Сегодня практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам "Газпром". Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию", – сказал эксперт "Взгляду".

По его словам, государства Средней Азии выставят Украине рыночные цены.

Что касается непосредственно иска, Юшков посоветовал пану Витренко для начала попробовать засудить Польшу, через СПГ-терминалы которой американцы поставляют европейцам свой газ. По логике главы украинской компании, Варшава же тоже "не осуществляет услуги транзита" сжиженного природного сырья из США, следовательно, и на поляков можно подавать в суд.

"Поэтому слова Витренко являются полным бредом, не имеющими отношения к реальным поставкам газа. Руководство "Нафтогаза" только обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины", – подчеркнул специалист.

По его мнению, пан Витренко на самом деле и не думает покупать топливо в Центральной Азии, он просто пытается усидеть в своем кресле. А оно сегодня страшно зашаталось.



Дело в том, что ранее во вторник, 15 июня, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от кабмина Незалежной разорвать контракт с Витренко, поскольку его назначение нарушает нормы антикоррупционного закона, сообщает телеканал "112". В кресло главы "Нафтогаза" тот сел в конце апреля, что очень не понравилось старшим товарищам из Вашингтона.

