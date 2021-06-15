В Москве назвали бредом планы Киева засудить "Газпром" из-за газа из Центральной Азии

В Москве назвали бредом планы Киева засудить "Газпром" из-за газа из Центральной Азии
Фото: Gazprom/Instagram.com/www.globallookpress.com
Топливным государствам региона нет смысла продавать свое сырье европейцам

Планы представителей киевского режима обратиться в Евросоюз и международный арбитраж, чтобы через суд заставить "Газпром" обеспечить Украину транзитом голубого топлива из Центральной Азии являются откровенным бредом. Такого мнения придерживаетсяэксперт в области энергетики Игорь Юшков.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью британской газете Financial Times заявил, что "центральноазиатский газ" может наполнить "всю украинскую газотранспортную систему". Поэтому он собрался добиваться у российского монополистаразрешения на транзит голубого топлива. А если наша компания добровольно это не захочет делать, то пан Витренко намерен судиться.

Юшков напомнил украинскому топ-менеджеру, что у "Нафтогаза" нет договоров с кем-либо из стран Центральной Азии на поставки сырья, а значит и повода для иска не существует. К тому же у этих государств нет лишнего топлива, чтобы его продавать Незалежной.

Кроме того, продавцам из Центральной Азии невыгодно поставлять свой газ в Европу по нынешним ценам, а украинцы продолжают верить в миф о низкой стоимости сырья из данного региона мира.

"Сегодня практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам "Газпром". Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию", – сказал эксперт "Взгляду".

По его словам, государства Средней Азии выставят Украине рыночные цены.

Что касается непосредственно иска, Юшков посоветовал пану Витренко для начала попробовать засудить Польшу, через СПГ-терминалы которой американцы поставляют европейцам свой газ. По логике главы украинской компании, Варшава же тоже "не осуществляет услуги транзита" сжиженного природного сырья из США, следовательно, и на поляков можно подавать в суд.

"Поэтому слова Витренко являются полным бредом, не имеющими отношения к реальным поставкам газа. Руководство "Нафтогаза" только обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины", – подчеркнул специалист.

По его мнению, пан Витренко на самом деле и не думает покупать топливо в Центральной Азии, он просто пытается усидеть в своем кресле. А оно сегодня страшно зашаталось.

Дело в том, что ранее во вторник, 15 июня, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от кабмина Незалежной разорвать контракт с Витренко, поскольку его назначение нарушает нормы антикоррупционного закона, сообщает телеканал "112". В кресло главы "Нафтогаза" тот сел в конце апреля, что очень не понравилось старшим товарищам из Вашингтона.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"

В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей