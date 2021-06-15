Парламентарии приняли антироссийскую резолюцию

Польские депутаты из нижней палаты парламента поддержали резолюцию, которая направлена против российской газовой магистрали "Северный поток – 2".



Поляки объявили, что полностью солидарны с ненавистниками российского трубопровода из других государств. В Варшаве считают, что данный проект угрожает безопасности Европы, а также ущемляет права Украины.

Сейм попросил западные государства объединиться в борьбе с призванным соединить Россию и Германию газопроводом, пишет РИА "Новости".

К слову, недавно на Украине обнаружили способ разделаться с "Северным потоком – 2". Там все еще верят, что смогут сорвать проект.