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Польские депутаты из нижней палаты парламента поддержали резолюцию, которая направлена против российской газовой магистрали "Северный поток – 2".
Поляки объявили, что полностью солидарны с ненавистниками российского трубопровода из других государств. В Варшаве считают, что данный проект угрожает безопасности Европы, а также ущемляет права Украины.
Сейм попросил западные государства объединиться в борьбе с призванным соединить Россию и Германию газопроводом, пишет РИА "Новости".
К слову, недавно на Украине обнаружили способ разделаться с "Северным потоком – 2". Там все еще верят, что смогут сорвать проект.
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