На Украине готовятся к потере политической независимости из-за российского газопровода

На Украине готовятся к потере политической независимости из-за российского газопровода
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
Киев уверен, что трубопровод серьезно навредит незалежным

Российская газовая магистраль "Северный поток-2" вскоре приступит к работе. Этот момент с содроганием ожидают на Украине. Киевский режим убежден, что наши трубы нанесут огромный урон экономике и безопасности Незалежной. Очередную истерику по этому поводу устроил глава местного МИД Дмитрий Кулеба.

Высокопоставленный дипломат считает, что реализация российского проекта может фактически сокрушить газотранспортную систему Украины. Кулебу весьма печалит, что украинской казне придется забыть о денежных вливаниях, которые поступали за счет транзита российского газа, пишет венгерское издание Ceenergy News.

При этом больше всего руководителя главного внешнеполитического ведомства Незалежной пугает перспектива растерять вес на политической арене в международном сообществе.

"Энергетическая зависимость означает политическую уязвимость, а энергетическая независимость – политическая сила", – передает слова политика издание "Свободная пресса".

Кулеба считает, что украинское государство было одним из форпостов в вопросе газового "противостояния" России и европейских стран, отмечает "Общественная служба новостей". Киевский режим убежден, что наша страна ведет газовые войны и пытается лишить другие страны независимости, подсадив их на газовую иглу.

К слову, ранее стало известно, что польский сейм подключился к борьбе с российским газопроводом. Тамошние парламентарии поддержали направленную против России резолюцию.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость263607
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"При этом больше всего руководителя главного внешнеполитического ведомства Незалежной пугает перспектива растерять вес на политической арене в международном сообществе."
Как можно растерять то, чего нет?
гость
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Xyлe6y после ввода в эксплуатацию СП2 начнут еще и свои бандеры дрючить безпрестанно (non stop), переживает шнырь что делать.
Гость258614
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При чём тут трубопровод ? ДЕньги, ну тут всё ясно, нет газа дело труба, работать придётся, но всё просрали, закрыты шахты угольные, по договору с ЕС, закрыт автозавод в Кременчуге, ЗАЗ накрылся медным тазом как и Луаз, Мотор сич висит под американской опекой и не работает, надо покупать их моторы и вертолёты. Что осталось, ? АААА вот только труба и осталась, будет газ будем горилку жрать и самокрутки курить, а вот не будт газ по ней идти, оооой работать придётся, а им обещали за ссору с Россией деньги и лёгкую жизнь без забот и хлопот
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