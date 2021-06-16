Киев уверен, что трубопровод серьезно навредит незалежным

Российская газовая магистраль "Северный поток-2" вскоре приступит к работе. Этот момент с содроганием ожидают на Украине. Киевский режим убежден, что наши трубы нанесут огромный урон экономике и безопасности Незалежной. Очередную истерику по этому поводу устроил глава местного МИД Дмитрий Кулеба.



Высокопоставленный дипломат считает, что реализация российского проекта может фактически сокрушить газотранспортную систему Украины. Кулебу весьма печалит, что украинской казне придется забыть о денежных вливаниях, которые поступали за счет транзита российского газа, пишет венгерское издание Ceenergy News.

При этом больше всего руководителя главного внешнеполитического ведомства Незалежной пугает перспектива растерять вес на политической арене в международном сообществе.

"Энергетическая зависимость означает политическую уязвимость, а энергетическая независимость – политическая сила", – передает слова политика издание "Свободная пресса".

Кулеба считает, что украинское государство было одним из форпостов в вопросе газового "противостояния" России и европейских стран, отмечает "Общественная служба новостей". Киевский режим убежден, что наша страна ведет газовые войны и пытается лишить другие страны независимости, подсадив их на газовую иглу.

К слову, ранее стало известно, что польский сейм подключился к борьбе с российским газопроводом. Тамошние парламентарии поддержали направленную против России резолюцию.