Рост цен на все без исключения базовые товары, включая бензин и прочее моторное топливо, начинает принимать угрожающие масштабы

Поскольку, именно стоимость топлива, дорожающего быстрее инфляции, лежит в основе многих ценовых цепочек, правительство намерено прибегнуть к самым радикальным мерам.

Как "заморозить" бензин

Еще в конце прошлой недели вице-премьер Александр Новак, отвечающий в правительстве за топливно-энергетическое направление, провел совещание, на котором обсуждалась возможность фактической заморозки цен на бензиновом рынке по сценарию 2018 года.

Напомним, что тогда правительство просто запретило нефтяным компаниям и НПЗ продавать бензин и дизельное топливо по ценам, превышающим прошлогодний уровень более чем на 3%.

В обмен на это, нефтяникам был предоставлен демпфирующий механизм, при котором бюджет компенсировал им разницу между экспортными и внутренними ценами. Он покрывал недополученную прибыль от продажи топлива в России по невысоким ценам, вместо его экспорта за рубеж.

"Весь розничный бизнес на топливном рынке, не важно - независимый он или интегрированный, находится в убытках. Необходимы меры для снижения оптовых цен. Совещание было посвящено этому вопросу", – рассказал руководитель Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша "Интерфаксу".

По данным РТС, за последние полгода биржевые цены на бензин Аи-92 взлетели на 20,8%, а на Аи-95 – на 27,5%. При этом, рост розничных цен составил только 6% и 7% соответственно. Это означает, что резкий скачок ценников на АЗС неизбежен и он еще только впереди.

Вынужденное решение

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, речь действительно может идти о том, чтобы на розничном рынке цены на топливо были заморожены, как это было сделано в 2018 году. Тогда правительство договорилось с вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК) о том, что они на своих заправках цены повышать не будут до конца года. Растущие цены на нефть и рост затрат привели к тому, что АЗС стали торговать себе в убыток – оптовые цены выросли, а в рознице АЗС не могли повышать стоимость топлива, теряя с каждого литра 1-5 рублей. От этого, в первую очередь, пострадали независимые бензоколонки. ВИНК, производящие топливо из своего сырья, также несли убытки. Но цены при этом удалось затормозить – они росли в конце 2018 и в начале 2019 года в рамках инфляции.

"Такое решение в этом году со стороны Минэнерго будет вынужденным, – пояснил "Утру.ру" Артем Деев. – Сейчас правительство уже предприняло ряд мер, чтобы затормозить рост цен на топливо внутри страны. Компаниям было рекомендовано нарастить выпуск топлива для внутреннего рынка, был скорректирован демпфер (чтобы оптовые цены не росли быстрее розничных). Выпуск топлива был увеличен, но запасы все равно сокращаются – в стране наступил высокий сезон спроса на бензин и дизель из-за увеличения туристических поездок, потребления топлива населением, а также из-за сельскохозяйственного сезона".

Заморозка цен на топливо может быть эффективной мерой на определенный период времени, полагает эксперт. При росте стоимости нефти на мировом рынке и увеличения цен на нефтепродукты на внешних рынках компаниям выгодно поднимать цены и внутри страны. В этом случае рост затрат (из-за ряда налоговых инициатив) также подталкивает к такому решению.

"В результате, как и в 2018 году, АЗС будут нести потери, а с рынка со временем могут уйти независимые сети, – резюмирует Деев. – ВИНК при этом получат возможность увеличить число своих точек, покупая разорившихся розничных продавцов топлива. Стоимость топлива все равно продолжит рост, но при этом это будет происходить в рамках инфляции. Хотя при уровне инфляции 6% (в мае) для населения это означает серьезный рост стоимости".

Поможет ли это хоть как-то смягчить последствия инфляционной волны, накрывающей Россию – вопрос открытый. Главной проблемой сегодня является то, что нынешняя инфляция имеет не российское, а глобальное происхождение. Рост цен на все и вся охватил сегодня весь мир, и связан он в первую очередь с глобальными изменениями, обусловленными огромными денежными вливаниями со стороны США, по-прежнему решающими экономические проблемы при помощи печатного станка.

По этой причине, сейчас довольно сложно сказать, помогут ли действия российского правительства избежать скачка цен на топливо и новой волны роста цен на все остальные товары.