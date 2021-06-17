Киев сам в последние годы делал все, чтобы сокращать объемы перекачки сырья через свою территорию

Украина может лишиться статуса страны-транзитера российского газа, даже если "Газпром" будет не против продлить контракт. Об этом предупредил эксперт по экономическим и политическим вопросам Александр Дудчак.

Он обратил внимание на то, что газотранспортная инфраструктура Незалежной старая и давно требует ремонта. Власти страны сами не раз указывали на это, при этом никак не исправляют ситуацию, поскольку не хотят тратить на это деньги.

"Киевские власти достаточно давно все деньги на ремонт, восстановление и профилактику ГТС кладут себе в карман. (...) Если киевские власти ничего не сделают, то по естественным причинам транзит российского газа через территорию Украины просто прекратится",

– приводит РИА ФАН слова Дудчака. По мнению эксперта, беда в том, что обладающие властными полномочиями лица на Украине действуют не в интересах своей страны и народа. Даже в плане газового транзита: именно они довели ситуацию до того, чтобы прокачка голубого топлива через ГТС Незалежной в последние годы сократилась в разы. А теперь Киев жалуется, что лишился дохода.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил венгерским журналистам, почему Киев выступает против "Северного потока-2". Дескать, после запуска газопровода ГТС Незалежной станет не нужна для снабжения европейцев сырьем, следовательно, Киев утратит вес на политической арене.

Ранее украинская сторона потребовала от Запада компенсации материальных потерь, которые возникнут после реализации проекта "СП-2". Впрочем, эксперты сомневаются, что эти запросы Киева удовлетворят.