Женевский саммит укрепил позиции деревянного

Вчера, 16 июня, состоялось одно из самых важных политических событий 2021 года. Итоги российско-американского саммита окажут серьезное влияние на многие сферы мировой экономики и политики. Так, на фоне данного мероприятия уже начал укрепляться рубль. При этом, по мнению некоторых финансистов, в дальнейшем нашу валюту ждет еще больший набор веса.



Как отметил опытный эксперт по финансам Александр Бахтин, еще во время беседы российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом курс целкового стал расти. Данная тенденция должна сохраниться. Таким образом, в скором времени цена американского "бакса" может существенно снизиться.

"Аналитики считают, что рубль может совершить прорыв года", – пишет издание Life.ru.

В целом, по оценкам Бахтина, итоги состоявшегося двустороннего саммита можно считать позитивными для российского рынка активов, отмечает URA.RU.

В свою очередь, финансовый аналитик Руслан Пичугин озвучил, до каких высот может дорасти курс рубля. В беседе с журналистами "Российской газеты" эксперт отметил, что в данный момент ситуация складывается благоприятно для нашей валюты. Если рынок не столкнется с новыми потрясениями, деревянный может серьезно укрепиться в среднесрочной перспективе. По оценкам Пичугина, есть все шансы увидеть до конца лета доллар по 68 рублей, а евро по 85 рублей.

К слову, недавно аналитик Анна Зайцева озвучила условия, при которых доллар начнут продавать по 60 рублей. На данном этапе возможно развития сценарий, при котором курс российского рубля резко вырастет.