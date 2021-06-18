Приобретение иностранной валюты поможет избежать некоторых рисков

Россиянам сейчас нужно покупать доллары, посоветовал финансист Василий Карпунин. И объяснил, почему это следует делать.

"Американец" подешевел. На текущей неделе он "опускался ниже 72", напомнил специалист. Однако это не говорит, что грядет сильное обесценивание рубля. И все же приобретение валюты США поможет избежать некоторых рисков, отметил аналитик.

Ничего сверхъестественного по итогам встречи российского и американского президентов не произошло. Однако сам факт беседы Владимира Путина и Джо Байдена говорит о попытке наладить отношения двух стран, добавил эксперт.

После саммита "каких-то сдвигов в худшую сторону" не было. И цены на нефть держатся на уровне больше $70, что поддерживает рубль, пояснил финансист.

Также он порекомендовал обратить внимание на рублевые и долларовые ставки. Хотя ключевая ставка ЦБ РФ на 0,5% ниже теперешней инфляции, в американской валюте ситуация хуже, указал Карпунин в беседе с корреспондентом "Прайма".

Снижение курса доллара вряд ли продолжится, но и причин думать, что он укрепится, пока нет. Если стоимость нефти Brent будет "около или выше 65 – 70 долларов", в конце этого года курс доллара составит 70 – 72 руб., заключил аналитик, передает "Свободная пресса".

Накануне рублю предсказали стремительный взлет. Некоторые финансисты уверены, что встреча Путина и Байдена укрепила позиции российской денежной единицы.

Ранее сообщалось, что, несмотря на экономический кризис, пандемию и существенное снижение нефтяных доходов Россия не пошла по миру. Совсем наоборот – в нашу страну хлынул приток иностранной валюты, который оказался выше, чем за многие годы.