Россиянам посоветовали покупать доллары

Россиянам посоветовали покупать доллары
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Приобретение иностранной валюты поможет избежать некоторых рисков

Россиянам сейчас нужно покупать доллары, посоветовал финансист Василий Карпунин. И объяснил, почему это следует делать.

"Американец" подешевел. На текущей неделе он "опускался ниже 72", напомнил специалист. Однако это не говорит, что грядет сильное обесценивание рубля. И все же приобретение валюты США поможет избежать некоторых рисков, отметил аналитик. 

Ничего сверхъестественного по итогам встречи российского и американского президентов не произошло. Однако сам факт беседы Владимира Путина и Джо Байдена говорит о попытке наладить отношения двух стран, добавил эксперт.

После саммита "каких-то сдвигов в худшую сторону" не было. И цены на нефть держатся на уровне больше $70, что поддерживает рубль, пояснил финансист.

Также он порекомендовал обратить внимание на рублевые и долларовые ставки. Хотя ключевая ставка ЦБ РФ на 0,5% ниже теперешней инфляции, в американской валюте ситуация хуже, указал Карпунин в беседе с корреспондентом "Прайма". 

Снижение курса доллара вряд ли продолжится, но и причин думать, что он укрепится, пока нет. Если стоимость нефти Brent будет "около или выше 65 – 70 долларов", в конце этого года курс доллара составит 70 – 72 руб., заключил аналитик, передает "Свободная пресса".

Накануне рублю предсказали стремительный взлет. Некоторые финансисты уверены, что встреча Путина и Байдена укрепила позиции российской денежной единицы.

Ранее сообщалось, что, несмотря на  экономический кризис, пандемию и существенное снижение нефтяных доходов Россия не пошла по миру. Совсем наоборот – в нашу страну хлынул приток иностранной валюты, который оказался выше, чем за многие годы.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость255811
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Давно пора перейти на наш доллар. А то бегаете, меняете. Ваш рубль как был в жеппе там и остаётся
Гость256150
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Все эти же экспеРды обещали доллар по 100-120 в конце прошлого, в начале этого года. Причём вой начинается когда бакс падать начинает. Видать много в него вложили, боятся потерять, цену стимулируют своей рекламой ))
Шаман
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Послушай "экспердов" и сделай наоборот.
Гость258614
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Эксперты!! Почему вы сразу не предложите перейти на доллар, всё переводит в него сразу и зарплату и цены и заменить флаги все и везде на звёздно полосатые. Вы практически призываете к укреплению доллара и оплате денег за его покупку, а значит вас можно отнести к диверсантам разрушающим денежную еденицу страны, вызывая к ней недоверие и призываете к покупке валюты своей страны гражданами которой вы и являетесь. Вывод вас надо либо отправить домой в свой штат либо к стенке.
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