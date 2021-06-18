Незалежные подготовили два контрудара

Введение в эксплуатацию российской газовой магистрали "Северный поток – 2" – страшный сон украинцев. Трубопровод уже практически достроен, однако киевские власти продолжают изыскивать возможности напакостничать нашему проекту. Глава местного Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что Незалежная планирует предпринять после запуска газопровода.



На Украине очень боятся серьезного увеличения политического веса России после того, как она начнет напрямую поставлять голубое топливо в Германию и остальную Европу. Незалежные понимают, что такое развитие событий может нанести сокрушительный удар по их газотранспортной системе, которая держится в основном за счет предоставления услуг транзита топлива.

Для того чтобы минимизировать последствия запуска "Потока", украинские умельцы разработали целую стратегию. Во-первых, они хотят воспользоваться опытом газопровода OPAL, который является сухопутным продолжением "Северного потока" по территории Германии. Трубопровод запустили, однако он функционирует только на 50%. Незалежные хотят, чтобы соответствующие ограничения были применены и к СП-2.

Также Галущенко, как и многие представители киевских властей, весьма озабочен судьбой украинской ГТС. Министр объявил, что местные эксперты ведут работу по данному вопросу. Там планируют привлечь максимальное число партнеров, которые помогут загрузить газотранспортную систему работой. Трансляция выступления министра велась на ютуб-канале Верховной рады.

К слову, борьбу с нашим газопроводом ведут и другие государства. Так, недавно Варшава обратилась в Еврокомиссию с просьбой наказать Берлин за то, что он сотрудничает с Москвой в вопросе реализации проекта "Северный поток-2".