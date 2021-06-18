"Газпром" сообщил о рекордной утечке метана при ремонте трубопровода

"Газпром" сообщил о рекордной утечке метана при ремонте трубопровода
Фото: Hannibal Hanschke/ dpa/ www.globallookpress.com
Объем выброса превысил 2,7 млн кубов

Российская компания "Газпром" взяла на себя ответственность за одну из серьезнейших утечек метана. Проблему определили с помощью спутниковых данных.

В самой компании уточнили, что инцидент возник 4 июня, в ходе ремонта трубопровода "Уренгой – Центр 1" на территории Татарстана. По подсчетам "Газпрома", объем утечки составил 2,7 миллиона кубометров. Однако нефтегазовый гигант снизил выброс на 22 процента. Тем не менее, срочность задачи не позволила применить мобильную компрессионную станцию для того, чтобы полностью купировать инцидент.

Спутниковые снимки предоставила компания Kayrros SAS, оценившая количество выбросов в 395 метрических т. за один час. Источник также утверждает, что для сравнения можно представить воздействие на земную экологию выхлопов 40 тысяч транспортных средств с ДВС в Соединенных Штатах за один год, сообщает Bloomberg.

Однако "ВТБ Капитал" полагает, что этот инцидент составляет лишь 0,1% от общего загрязнения, которые вызывал "Газпром" за весь период 2019 года.

Как пишет РБК, 24 мая также стало известно об утечке, которая составила 214 метрических т. в час. В компании же уточнили, что речь идет об инциденте, произошедшем при ремонтных работ на участке газовой нити "Уренгой – Петровск" в Башкирии. Суммарный объем выбросов оказался в районе 900 тысяч кубов.

Нефтегазовый гигант также сообщил, что ответственен за три выброса метана в России, однако представители компании утверждают, что речь идет о случаях, которые не превысили госстандартов. Они также будут зафиксированы в экологических отчетах.

Егор МАЛКОВ

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