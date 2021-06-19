Страна постепенно уходит от американской валюты, однако один фактор не даст избавиться от нее на 100%

Главной причиной, по которой наша страна не сможет полностью отказаться от доллара, является нефть. Такого мнения придерживается глава АКРА Михаил Сухов. Эксперт напомнил, что черное золото – это один из основных товаров, которые идут на экспорт. И котируется оно именно в американской валюте.



Сухов также назвал условия, при которых Россия получит дополнительные возможности для ухода от доллара. Такое может произойти, если нефть будет котироваться в другой валюте. Либо наша страна значительно изменит список основных экспортных товаров, пишет РИА Новости.

Также эксперт предложил обратить внимание на Азиатскую инициативу по развитию долговых рынков в нацвалюте – подобный опыт поможет усилить и роль рубля. Она объединяет КНР, Японию и Южную Корею и призвана укрепить региональные валюты.

Напомним, ранее ЦБ принял решение снизить долю европейской, американской и британской валют в международных резервах. Долю золота, юаня и других валют, напротив, увеличили.

Китайские СМИ назвали отказ Москвы от доллара и большее внимание к евро неприятным сюрпризом для США. По мнению журналистов, такое решение сигнализирует о желании России наладить отношения с европейскими странами. Заигрывать с американцами российская сторона явно не намерена.

О том, что россиянам делать с валютными накоплениями на фоне ухода РФ от доллара, рассказали эксперты. Подробнее – в нашем материале.