России пригрозили новыми санкциями из-за Навального

Вашингтонская администрация продолжает давить на Москву

16 июня состоялся первый двусторонний саммит российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, а уже сегодня, 20 июня, стало известно, что Вашингтон собирается ввести новые рестрикции против нашей страны.

Так, в администрации главнокомандующего Америки объявили, что местные умельцы уже разрабатывают дополнительные санкционные ограничения против России. Причиной называют ситуацию с якобы отравленным и "безвинно осужденным" блогером Алексеем Навальным, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Кстати, недавно санкционные ограничения против главы российской компании "Ростех" Сергея Чемезова ввел украинский лидер Владимир Зеленский.

Ольга ФЕДОРОВА

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