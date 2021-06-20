Вашингтонская администрация продолжает давить на Москву

16 июня состоялся первый двусторонний саммит российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, а уже сегодня, 20 июня, стало известно, что Вашингтон собирается ввести новые рестрикции против нашей страны.



Так, в администрации главнокомандующего Америки объявили, что местные умельцы уже разрабатывают дополнительные санкционные ограничения против России. Причиной называют ситуацию с якобы отравленным и "безвинно осужденным" блогером Алексеем Навальным, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Кстати, недавно санкционные ограничения против главы российской компании "Ростех" Сергея Чемезова ввел украинский лидер Владимир Зеленский.