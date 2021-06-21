Регулятор продолжает настаивать на полном невмешательстве государства в экономику

Инфляционные процессы в стране вызваны конкретными факторами. К примеру, на рынке жилья это льготные программы по ипотеке и снижение процентных ставок по депозитам, о чем заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Председатель регулятора также полагает, что население пытается найти путь к самому выгодному вложению средств – к примеру, многие приобретают для себя жилье либо для последующей перепродажи на более выгодных условиях, либо для сдачи в аренду. Предложение не успевает из-за длительности строительного цикла, что в итоге приводит к снижению цен. Таким образом, от общей выгоды по снижению ставок не остается ровным счетом ничего.

Тем не менее, заявляет Набиуллина, в фиксации цен нет необходимости – ни в продуктах питания, ни в рынке недвижимости. Механизм госрегулирования, по ее убеждению, крайне опасен – глава ЦБ приводит в качестве аргумента дефицит позднесоветского периода, когда спрос не был удовлетворен, несмотря на сдерживание со стороны государства.

Центробанк считает опасным "напечатать и раздать денег" – в регуляторе заявляют, что спрос поднимется, а предложение – нет. В итоге вместо ожидаемого экономического роста подскочит только инфляция, полагает Набиуллина.

Нельзя, по ее словам, и снижать ключевую ставку до нуля, как в развитых странах: глава ЦБ заявила, что это решение опасно из-за риска взрывной инфляции. Как полагает Набиуллина, курс национальной валюты бы упал из-за выведения сбережений в доллары и евро, а также остановки инвестирования со стороны бизнеса.

На вопрос о том, по каким причинам в развитых странах подобные последствия отсутствуют, Набиуллина заявила, что в передовых государствах инфляционные ожидания населения и рынка "заякорены" – то есть все привыкли, что цены не растут, и не бегут в магазины.

"Мы 25 лет жили в условиях высокой и постоянно колеблющейся инфляции. Доверие к финансовым властям не так прочно, поэтому инфляционные ожидания сразу подскочили до рекордного уровня. И сейчас люди ждут, что инфляция будет расти двузначными темпами. Это разгоняет потребительское поведение", – заявила глава финансового регулятора в интервью "Комсомольской правде".

Ранее Набиуллина заявляла о росте потребительских цен в стране в летний период.