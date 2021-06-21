США предрекли дефолт: к чему готовиться держателям долларов

После некоторого перерыва, извечную тему о возможности скорого дефолта США и крахе американского доллара поднял российский миллиардер, совладелец холдинга En+ и Группы ГАЗ Олег Дерипаска.

Дерипаска против США

О возможности скорого краха доллара и дефолта США он написал в своем Telegram-канале: "Пока доллар все еще остается главной резервной валютой мира, но его популярность уже упала до минимума с января… Роль доллара снижается в том числе благодаря санкциям… Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту…".

Нелюбовь к США, пострадавшего от американских санкций, Дерипаски хорошо известна, но в целом, миллиардер оперирует реальными фактами, говорящими явно не в пользу мирового гегемона.

В своем посте он обращается к статье в Financial Times, где со ссылкой на МВФ говорится о том, что доля долларовых резервов мировых центральных банков упала до 59%, что является минимальным значением за последние 25 лет. Для сравнения, в 1999 году, когда в обращение был введен евро, эта доля составляла 71%.

Дерипаска повторяет дух и стилистику недавнего выступления на ПМЭФ президента РФ Владимира Путина, заявившего, что своей денежно-кредитной политикой США "подпиливают сук, на котором сидят" и "в конце концов грохнутся", ибо запрещая долларовые расчеты санкциями они подрывают доверие к своей валюте.

Напомним, что Путин не раз и не два критиковал нынешнее монопольное положение доллара, позволяющее США "паразитировать" на всем мире, и жить не по средствам.

Деревья не растут до небес

Надо признать, что тема краха финансовой системы США муссируется в информационном пространстве не одно десятилетие, и казалось бы, давно уже превратились в поднадоевший "баян".

Однако, надо оговориться, что все то, что происходит в финансовом мире сейчас, серьезно отличается от событий прошлых лет. В связи с этим, набившие оскомину прогнозы сегодня могут оказаться как никогда актуальными. По крайней мере, опрошенные "Утром.ру" эксперты относятся к сказанному Дерипаской вполне серьезно, нисколько не отвергая возможностей дефолта США.

"Дефолт – это невозможность платить по своим долгам. То есть для США главным вариантом дефолта можно считать ситуацию, когда страна не сможет погасить свой гигантский госдолг (28 трлн долларов на текущий момент), – пояснил "Утру.ру" частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. – При этом госдолг Штатов постоянно растет примерно на 2 млн долларов в минуту. О дефолте США говорится уже давно, и при этом также регулярно Конгресс увеличивает потолок госдолга. Никто не запрещает продолжать такую политику много лет, тем более, что основные страны-держатели американского госдолга не требуют выплат по нему (Китай и Япония держат по 19% госдолга США в виде облигаций)".

По словам инвестора, все больше высказывается мнений, что бесконечно наращивать долг США не смогут.

"Это уже давно гигантский финансовый пузырь, и чем больше он становится, тем сильнее лопнет", – говорит он.

С ним согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Дефолт США возможен – об этом говорят экономисты, политологи, инвестиционные банки уже не один год, – говорит он. – Дело в том, что США настолько быстро увеличивают свой госдолг, что просто не смогут по нему расплатиться, если это будет необходимо. Проще говоря, Штаты постоянно развиваются за счет того, что занимают деньги у других стран под проценты. И если эти страны вместе и одновременно потребуют долг вернуть, США сделать это не смогут (текущее отношение госдолга к ВВП США составляет 130% – Америка задолжала миру на треть больше, чем производит)".

Чего ждать?

Эксперты не исключают возможности дефолта США и обрушения доллара, хотя и не представляют, когда это может произойти. Рискнем предположить, что сегодня Америка гораздо ближе к этому, чем когда-либо. В пользу этого говорят такие факты, как усиление роли Китая, затяжное экономическое противостояние с ним, сокращение доли доллара в ЗВР стран, бегство от него, а также общая экономическая и политическая нестабильность, подпитываемая пандемией. Это довольно серьезный набор негативных рисковых факторов, которые ранее никогда не собирались вместе в одно и тоже время.

Если дефолт США все-таки состоится, то он определенно будет способен изменить жизнь людей во всем мире.

"Дефолт в США приведет к катастрофическим последствиям для всей мировой финансовой и торговой системы, построенной на долларе, говорит Федор Сидоров. – Это будет глобальный экономический кризис с переформатированием системы взаимодействия стран, который затронет абсолютно всех. При этом полноценной замены доллару пока нет – ни евро, ни юань еще не имеют такого же веса, как американская валюта".

Согласен с ним и Артем Деев.

"Если величина госдолга начнет превышать платежеспособность, то кризиса в экономике США и всего мира будет не избежать, – говорит он. Поскольку доллар является главным платежным средством и объемов доллара за границей гораздо больше, чем в самих Штатах, кризис затронет всех".

Это в полной мере касается и России. Избежать негативных последствий ей не удастся даже в том случае, если доля доллара в ее ЗВР будет сведена к нулю. Построенная на сырьевом экспорте, российская экономика всецело завязана на операции, номинированные в долларах. Крах американской валюты способен на какое-то время вообще парализовать глобальную торговлю, что станет нокаутирующим ударом по экономики России.