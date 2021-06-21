Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
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Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Строительство российской газовой магистрали "Северный поток-2" перешло в финальную стадию. Однако работы еще невпроворот. При этом сроки для реализации проекта ограничены. Так, разрешение на возведение трубопровода в немецких водах действует только до конца сентября.

Таким образом, в распоряжении "Фортуны" есть только 100 дней, чтобы достроить газовую магистраль. Оператор проекта рассчитывает, что баржа управится за этот период. Но в любом случае, лишнего времени у нас нет, нужно торопиться.

В немецком Федеральном ведомстве по судоходству изданию Eadaily подтвердили, что через несколько месяцев разрешение на прокладку труб перестанет действовать. Как подсчитали эксперты, в таком случае баржа должна возводить за сутки более 600 метров труб.

В целом, "Фортуна" способна класть и по 1300 метров за рабочий день. Однако погодные перипетии могут внести свои корректировки. При образовании длительных простоев, баржа может не успеть в срок. Впрочем, в ближайшую неделю погода должна быть благоприятной, так что пока беспокоиться не о чем.

Напомним, "Фортуна" сменила на посту трубоукладчик "Академик Черский". Это судно так и не смогло выйти на показатели прокладки более 600 метров в сутки, хотя после усовершенствования должно было выдавать до 2 километров труб в сутки. Так что пока магистралью занимается "Фортуна".

Тем временем, в Германии рассказали о прогрессе в переговорах с американской стороной по поводу "Северного потока-2". Берлин рассчитывает добиться новых уступок от Вашингтона к середине лета.

Ольга ФЕДОРОВА

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Настоящий ОДЕССИТ
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СП-2 быть!!! Хохлоебы, пшеки и тройные шпроты в ужасе.
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