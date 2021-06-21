Европейцы нанесли новый санкционный удар по Белоруссии

Европейцы нанесли новый санкционный удар по Белоруссии
Фото: www.pixabay.com
Четвертый пакет рестрикций вступил в силу

Европейские государства продолжают вести экономическую войну с Белоруссией. 21 июня стало известно, что под санкционную дубину попали несколько крупных белорусских предприятий, а также физические лица.

Теперь посетить европейские государства и полюбоваться тамошними красотами не смогут еще 78 белорусов. Санкционные ограничения были введены в отношении местных предпринимателей, прокуроров, милиционеров, военнослужащих, судей и госслужащих. Среди попавших под опалу лиц оказался средний сын белорусского лидера Александра Лукашенко Дмитрий. Также оформить визу в Евросоюз не сможет супруга старшего наследника Батьки Виктора – Лилия Лукашенко.

Кроме того, европейцы решили заморозить активы восьми белорусских предприятий. От действий зарубежных партнеров пострадают "МАЗ", "БелАЗ", "Белаэронавигация" и другие компании. Полный перечень опубликован на сайте Совета Евросоюза.

К расправе над Республикой подключились и американцы. США объявили санкции против 16 граждан Белоруссии и шести юридических лиц. Причиной для рестрикций, скорее всего, стал инцидент с внезапно севшим на белорусской территории ирландским самолетом, отмечает РИА ФАН.

Не отстают и верные соседи американцев: Канада ввела санкции против 17 граждан Белоруссии и пяти организаций, передает телеграм-канал РИА "Новости". Великобритания тоже поддержала антибелорусскую истерию. В частности, удар нанесен по "Белорусской нефтяной компании".

Напомним, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что европейские санкционные ограничения могут нанести ущерб в размере порядка 3% от ВВП Республики. Такие оценки были даны на фоне трех пакетов европейских санкций. Теперь введен четвертый и, весьма вероятно, экономике Белоруссии придется очень несладко.

К слову, недавно эксперты озвучили варианты развития событий в Белоруссии. Республике пророчат абхазский сценарий и интеграцию с Россией либо ликвидацию действующей власти.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость265168
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За что боролись, на то напоролись. Поздно лить крокодиловы слезы. Народ помнит все. "Расправа, экономическая война". Смелости не хватило написать за что реально введены санкции к судьям, прокурорам, силовикам, "кошелькам". Каким бизнесом занимаются члены семьи-сын, жена старшего сына. Закрыли Европу для отдыха этим гражданам, так есть Крым. Только Крыму до европейских стран, как до Луны. Российские богатые тоже предпочитают не Крым и Сочи.
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