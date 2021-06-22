Посол пояснил, почему Байден отказался от санкций

Администрация Соединенных Штатов полагает, что срыва строительства "Северного потока – 2" не добиться очередными санкционными мерами. Шансы на остановку укладки нити близки к нулю, о чем заявил представитель дипломатического ведомства США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, комментируя ситуацию на телефонном брифинге.

Однако, подчеркнул посол, позиция Вашингтона в вопросе "Северного потока – 2" остается твердой: Белый дом считает проект угрозой для энергобезопасности Европы и Украины. Представитель Соединенных Штатов также напомнил о введенных санкционных мерах против судов, принадлежащих российским компаниям, пишет "Свободная Пресса".

В настоящее время строительство магистрали практически завершено. По мнению Рикера, вступившей в начале года администрации Белого дома было непросто добиться срыва проекта экономическими ограничениями – уже тогда готовность газопровода составляла 90%, передает RT.

"Администрация отказалась от некоторых санкций, чтобы вывести из сложной ситуации что-то позитивное. Вместо того, чтобы рисковать отношениями с европейскими союзниками из-за дальнейших санкций, мы намерены использовать это пространство для дипломатического взаимодействия с Германией и принятия мер по снижению рисков, которые "Северный поток – 2" представляет для Украины и для европейской энергетической безопасности в целом. Мы продолжаем наши дипломатические беседы с Украиной и прифронтовыми странами Центральной и Восточной Европы о трубопроводе и о более широком вопросе энергетической безопасности", – добавил посол.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Берлину удалось решить ряд противоречий с Вашингтоном вокруг "Северного потока – 2".