Официального подтверждения информации нет

Сотрудники центрального офиса Сбербанка РФ на Урале обсудили в ходе рабочего совещания подготовку к дефолту, который, по мнению банковской организации, может произойти уже ближайшей осенью. Как отмечает СМИ, информация поступила от одного из источников, близких к руководству.

При этом сам Сбербанк не дает официального подтверждения информации.

Согласно приведенным данным, в центральном офисе учреждения на Урале, которое находится в Екатеринбурге, 18 июня провели экстренное совещание на тему подготовки к дефолту. Мероприятие прошло после того, как получили некое сообщение из Москвы.

Однако в столичной пресс-службе Сбербанка заявили, что информация не соответствует действительности. Как пишет URA.ru, иногда Сбербанк путают с региональным отделением Центробанка. Тем не менее, в финансовом регуляторе также не подтвердили информацию об обсуждении дефолта.

По словам экономиста Константина Селянина, подобные слухи тревожат общественность каждый год. Однако речь идет не о самом дефолте в классическом понимании, когда страна отказывается от своих кредитных обязательств, как это произошло в РФ 23 года назад.

Как считает эксперт, скорее всего, следует говорить об "экономической неприятности" в виде подорожания продуктов питания и роста кредитной задолженности населения – наверняка банки обсуждают такую проблему.

Селянин уверен, что власти могут заявить о кредитных каникулах, как в прошлом году. В ином случае Россию может завалить личными банкротствами.

"Наверняка проблему могут обсуждать в банковском сообществе", – выразил уверенность эксперт.

По состоянию на конец первого квартала 2021 года, долговая нагрузка населения в РФ достигла практически 12%, что является, по информации Центробанка, абсолютным рекордом.