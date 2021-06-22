Банки экстренно готовятся к дефолту осенью - СМИ

Банки экстренно готовятся к дефолту осенью - СМИ
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Официального подтверждения информации нет

Сотрудники центрального офиса Сбербанка РФ на Урале обсудили в ходе рабочего совещания подготовку к дефолту, который, по мнению банковской организации, может произойти уже ближайшей осенью. Как отмечает СМИ, информация поступила от одного из источников, близких к руководству. 

При этом сам Сбербанк не дает официального подтверждения информации.

Согласно приведенным данным, в центральном офисе учреждения на Урале, которое находится в Екатеринбурге, 18 июня провели экстренное совещание на тему подготовки к дефолту. Мероприятие прошло после того, как получили некое сообщение из Москвы.

Однако в столичной пресс-службе Сбербанка заявили, что информация не соответствует действительности. Как пишет URA.ru, иногда Сбербанк путают с региональным отделением Центробанка. Тем не менее, в финансовом регуляторе также не подтвердили информацию об обсуждении дефолта.

По словам экономиста Константина Селянина, подобные слухи тревожат общественность каждый год. Однако речь идет не о самом дефолте в классическом понимании, когда страна отказывается от своих кредитных обязательств, как это произошло в РФ 23 года назад.

Как считает эксперт, скорее всего, следует говорить об "экономической неприятности" в виде подорожания продуктов питания и роста кредитной задолженности населения – наверняка банки обсуждают такую проблему.

Селянин уверен, что власти могут заявить о кредитных каникулах, как в прошлом году. В ином случае Россию может завалить личными банкротствами.

"Наверняка проблему могут обсуждать в банковском сообществе", – выразил уверенность эксперт.

По состоянию на конец первого квартала 2021 года, долговая нагрузка населения в РФ достигла практически 12%, что является, по информации Центробанка, абсолютным рекордом.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость266529
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Гость266896
Вонючее вещунство.
Для России нет ни малейших поводов дефолта. Повышение цен возможно, но в общем всё отлично, экономика вышла из коронного кризиса, экспорт нефти и газа прёт, цены на экспорт летят вверх.

Вот украинцам да, карачун в ближайшей перспективе.
И сюда украинцев приплел. Ну как же, Россию не спросили, подписали соглашение об ассоциации с ЕС, теперь Украине открыли дорогу в НАТО. Путинский план провалился: вступлению в НАТО не мешают спорный Крым и Донбасс. От злости дешевые пропаганда и комментаторы захлебываются собственной мочой. Только поезд ушел. Поздно, Рита, пить боржоми.
Дефолт в РФ (который схлопок) будет в конце 2022 года, да и то на фоне других интересных событий.
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Чтоб тебе и твоим детям, <цензура>, жить во время этих интересных событий.
Гость266335
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Шаман
Болваны, когда перехватываете инсайд из Москвы, смотрите не только текст, но и кому адресовано!
Дефолт будет в Беларуси, а не на Урале! Дефолт в РФ (который схлопок) будет в конце 2022 года, да и то на фоне других интересных событий.
Бот с ником "шаман" опять скопировал и вставил какую то хрень....
Гость266896
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Вонючее вещунство.
Для России нет ни малейших поводов дефолта. Повышение цен возможно, но в общем всё отлично, экономика вышла из коронного кризиса, экспорт нефти и газа прёт, цены на экспорт летят вверх.

Вот украинцам да, карачун в ближайшей перспективе.
Шаман
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Болваны, когда перехватываете инсайд из Москвы, смотрите не только текст, но и кому адресовано!
Дефолт будет в Беларуси, а не на Урале! Дефолт в РФ (который схлопок) будет в конце 2022 года, да и то на фоне других интересных событий.
Гость266434
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Малкова этот пидераст. Хрень какуюто написал, дефолт, никто не подтвердил, а может и не дефолт... Нам короны мало, остановки части бизнеса...
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