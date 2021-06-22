Информацию уже подтвердил Минруд

Государство выделит Пенсионному фонду России сумму на 500 миллиардов рублей меньше, чем планировалось. Речь идет о поддержке из федеральной казны, запланированной в период с 2022 по 2023 годы.

Как отмечает источник, соответствующая информация содержится в материалах Министерства финансов к будущему проекту бюджета на предстоящий трехлетний период. С документами ознакомились "Ведомости".

По информации газеты, изначально государство собиралось выделить Пенсионному фонду по 3,9 и 4 триллиона рублей – в 2022 и 2023 году соответственно. Однако Министерство финансов внесло предварительные проектировки, которые предусматривают сокращение обозначенных размеров на 250 миллиардов каждый, уточняет URA.ru.

Финансовое ведомство пока что не ответило на запрос журналистов по этой теме. Однако в Министерстве труда, которое курирует Пенсионный фонд, подтвердили информацию, заявив о том, что ПФР не нуждается в такой объемной бюджетной поддержке. В министерстве уточнили, что рост заработной платы и, как следствие, поступлений страховых взносов превзошел ожидания властей.

Ранее экономист Виталий Калугин заявил, что российских пенсионеров через девять лет могут оставить без выплат из-за нехватки средств на пожилое поколение. Специалист также привел в качестве дополнительного аргумента поднятие пенсионного возраста вместе с ростом продолжительности жизни в стране. К 2030 году, выразил уверенность спикер, число пенсионеров в России достигнет числа работающего населения, из-за чего начисления могут сократить.