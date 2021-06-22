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Апелляционный совет Дании еще в марте 2021 года принял решение об отклонении апелляции компании Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором проекта по строительству газовой магистрали.
Изначально местный энергорегулятор DEA потребовал у оператора изучить новые маршруты для укладки газопровода. Nord Stream 2 AG решил подать апелляцию в качестве ответной меры.
Как отмечает РИА "Новости", регулятор требовал от компании объяснить укладку нити в датской ИЭС.
В документе также говорится о том, что решение совета не влияет на строительные работы по укладке "Северного потока – 2", уточняет агентство "Прайм".
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