Дания отклонила апелляцию оператора "Северного потока - 2" по поиску нового маршрута

Решение не влияет на работы по укладке нити

Апелляционный совет Дании еще в марте 2021 года принял решение об отклонении апелляции компании Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором проекта по строительству газовой магистрали. 

Изначально местный энергорегулятор DEA потребовал у оператора изучить новые маршруты для укладки газопровода. Nord Stream 2 AG решил подать апелляцию в качестве ответной меры.

Как отмечает РИА "Новости", регулятор требовал от компании объяснить укладку нити в датской ИЭС. 

В документе также говорится о том, что решение совета не влияет на строительные работы по укладке "Северного потока – 2", уточняет агентство "Прайм".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

По хорошему или по плохому сценарию: в Москве решили поддержать Минск

Россия не собирается бросать Белоруссию после новых европейских санкций

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей