В ПФР продолжают работать над данной проблемой

Недавно стало известно, что почти два миллиона российских граждан не смогли получить причитающуюся им накопительную часть пенсии. По словам сенатора, Елены Бибиковой такая ситуация сложилась из-за пробелов в пенсионной системе.



Член Совфеда пояснила, что начиная с 2002 года с зарплаты работающих граждан велись страховые отчисления в Пенсионный фонд. Тогда у мужчин, родившихся не раньше 1952 года, и женщин, родившихся не ранее 1957 года, на накопительные лицевые счета начислялись по 2%.

Работодатели в течение четырех лет переводили эти денежные средства – в период с 2002-го по 2005-й годы. В 2006-м году данная норма была отменена. Однако накопленные денежные средства так и хранились на лицевом счете в ПФР.

При этом Бибикова отмечает, что многие граждане просто были не в курсе наличия ранее образовавшихся на их счетах денег. Сенатор посетовала, что эксперты Пенсионного фонда не осуществили массированное оповещение населения по этому вопросу.

Для того чтобы подобного рода эксцессы не повторились в будущем, необходимо освещать данные вопросы и проводить разъяснительную работу с россиянами. В беседе с корреспондентами издания "Лента.ру" Бибикова подчеркнула, что причитающиеся пенсионерам денежные средства остаются для них доступными. Для того чтобы получить выплаты, нужно обратиться в клиентскую службу ПФР.

Кстати, недавно демограф допустил очередное увеличение возраста выхода на пенсию. У государства не хватает ресурсов для выплаты пособия пожилым людям.