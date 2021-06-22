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Недавно стало известно, что почти два миллиона российских граждан не
смогли получить причитающуюся им накопительную часть пенсии. По словам сенатора,
Елены Бибиковой такая ситуация сложилась из-за пробелов в пенсионной системе.
Член Совфеда пояснила, что начиная с 2002 года с зарплаты работающих граждан велись страховые отчисления в Пенсионный фонд. Тогда у мужчин, родившихся не раньше 1952 года, и женщин, родившихся не ранее 1957 года, на накопительные лицевые счета начислялись по 2%.
Работодатели в течение четырех лет переводили эти денежные средства – в период с 2002-го по 2005-й годы. В 2006-м году данная норма была отменена. Однако накопленные денежные средства так и хранились на лицевом счете в ПФР.
При этом Бибикова отмечает, что многие граждане просто были не в курсе наличия ранее образовавшихся на их счетах денег. Сенатор посетовала, что эксперты Пенсионного фонда не осуществили массированное оповещение населения по этому вопросу.
Для того чтобы подобного рода эксцессы не повторились в будущем, необходимо освещать данные вопросы и проводить разъяснительную работу с россиянами. В беседе с корреспондентами издания "Лента.ру" Бибикова подчеркнула, что причитающиеся пенсионерам денежные средства остаются для них доступными. Для того чтобы получить выплаты, нужно обратиться в клиентскую службу ПФР.
Кстати, недавно демограф допустил очередное увеличение возраста выхода на пенсию. У государства не хватает ресурсов для выплаты пособия пожилым людям.
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