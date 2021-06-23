Рост стоимости черного золота позволит стране спасти национальную валюту

На последних торгах от 22 июня цена нефти пробила отметку в 75 долларов за баррель – впервые за два года. Однако этот случай вполне вписывается в тенденцию к подорожанию черного золота, ведь в ноябре ее стоимость едва ли превышала 40 долларов.

Экономисты же полагают, что в ценовом росте кроются две причины – повышение спроса на нефть благодаря восстановлению экономики развитых стран, которая набирает обороты после вакцинации, а также новость о снятии санкций с Ирана, который стал предметом переговоров в Вене. Отмена ограничений в отношении Тегерана, в том числе, предполагает свободную торговлю нефтью, что вызывает на рынке оптимизм.

Эксперты также полагают, что действующий показатель – явно не предел. Bank of America прогнозирует, что уже этим летом нефть перешагнет отметку в $80 за баррель.

По словам замглавы центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, дорогая нефть выгодна России – ее стоимость влияет на доходность государственного бюджета. Значит, у страны будет больше средств на нацпроекты и госинвестирование, а также поддержку предпринимательства. Не последнее место занимают и социальные вопросы – перед властями остро стоит тема об индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Часть нефтяных долларов, напомнила специалист, направляют в ФНБ.

С другой же стороны, продолжила Мильчакова, подорожание нефти влечет рост курса российской валюты к доллару. Правда, в настоящий момент предпосылки для реального укрепления рубля отсутствуют из-за очередных санкционных рисков. При этом доллар продолжает расти.

"Все это может понизить курс рубля. Но, в любом случае, дорогая нефть поможет удержать нашу валюту от более серьезного падения", – добавила Мильчакова в интервью для "Комсомольской правды".

Ранее глава АКРА Михаил Сухов заявил, что Россия не сможет полностью уйти от влияния доллара из-за нефти, которая постоянно экспортируется и котируется в валюте Соединенных Штатов.