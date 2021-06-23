Белоруссия переживет санкции Запада с помощью России

Белоруссия переживет санкции Запада с помощью России
Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK press
Республике повезло, что ее чиновники не успели разрушить связи с РФ ради сближения с Европой

Санкции, принятые странами ЕС, США, Великобританией и Канадой в отношении ведущих белорусских компаний, могли бы иметь более разрушительные последствия, если бы Минск ранее смог добиться более тесной интеграции с Европой. На это указал глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

Многие помнят, как еще совсем недавно глава Белоруссии Александр Лукашенко настаивал на многовекторном курсе развития республики. В Минск зачастили представители Запада, которые были заинтересованы в том, чтобы ослабить его связи с Москвой, в том числе экономические.

"Для Белоруссии благо, что правительство не смогло выполнить программу "30-30-30" – в такой пропорции должна была распределяться внешняя торговля между Россией, ЕС и другими странами. Если бы эту цель достигли, экономические ограничения стали бы мощным оружием",

– уверен Иван Лизан. Сейчас же санкции Запада против Белоруссии – неприятный, но не смертельный момент. Белорусские НПЗ, например, с 2006 до 2015 г.г. находились под санкциями США, но при этом спокойно работали с российской нефтью. "БелАЗ", в свою очередь, тоже хорошо вписан в российскую производственную схему, приводит РИА "Новости" мнение эксперта.

Иначе говоря, интеграция России и Белоруссии поможет сегодня Минску пережить последствия западных санкций. А вот кто поможет Украине, Литве и другим странам восполнить потери, которые они понесут из-за разрыва связей с Белоруссией – большой вопрос. У Литвы, в частности, треть грузоперевозок приходилась на белорусские товары – власти уже предупредили руководство портов и железных дорог о грядущих убытках.

Ранее главы МИД стран ЕС согласовали санкции против компаний и граждан Белоруссии. Литва поддержала общее решение, подчеркнув, что этим ударом будет задета и Россия.

Николай ВИКТОРОВ

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