Майский отток средств со вкладов связан, прежде всего, с началом сезона отпусков

Очередную волну исхода частных вкладчиков из российских банков зафиксировал Центробанк. Согласно последнему отчету регулятора "О развитии банковского сектора", за месяц клиенты – физические лица вывели со своих счетов в кредитных организаций 479 млрд рублей.

Прочь из банков

Надо признать, что отток средств со срочных вкладов – не новость, он с переменным успехом продолжается с прошлой осени. Однако сейчас к нему добавился исход денег и с текущих счетов россиян. По данным ЦБ за месяц с них было выведено 287 млрд рублей, при сокращении депозитов на 192 млрд.

Примечательно, что оттоку денег из банков не смогли помешать три последних повышения ставки ЦБ РФ, в результате чего, средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков поднялась до 5%.

Запущенный россиянами "денежный пылесос" не ограничивается только средствами на счетах. Частные лица активно вытягивают денежные средства из банковской системы, беря все новые и новые кредиты.

Только в мае граждане получили 469 млрд рублей новых займов, общий масштаб которых впервые превысил сумму в 22 триллиона рублей. По данным ЦБ, в текущем году банки выдали россиянам кредитов на 2,154 триллиона рублей, при том, что прирост кредитного портфеля изменяется уже двузначными цифрами, порядка 20% в месяц.

Куда уходят деньги?

До последнего времени на этот вопрос звучал практически один единственный ответ – россияне выводят деньги из банков в наличность и другие активы, так как их не устраивают низкие ставки и доходность депозитов.

По словам вице-президента "Золотого монетного дома" Алексея Вязовского, доходность депозитов находится на низком уровне и проигрывает доходности ценных бумаг, недвижимости и рынка драгоценных металлов.

"За прошлый год то же золото в рублях подорожало на 40%! Ни один банк, даже в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ не может дать такую доходность, – пояснил Вязовский изданию "Утро.ру". – Даже если ключевая ставка к концу года станет 7-8% (что вполне вероятно). Так что можно и дальше ожидать оттока средств в пользу более высокородных сегментов финансового рынка".

Впрочем, как уже говорилось выше, Центробанк постепенно поднимает ключевую ставку, и доходность депозитов начинает расти, однако это нисколько не поспособствовало снижению оттока средств частных клиентов из банков. Более того, деньги уходят уже не только со вкладов, но и с текущих счетов.

Довольно оригинальную причину такой ситуации высказал в разговоре с "Утро.ру" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, предположивший, что майский отток средств со вкладов связан, прежде всего, с началом сезона отпусков.

"Если в прошлом году население старалось проводить время в своем регионе, либо на даче, опасаясь заражения коронавирусом, то сейчас ситуация изменилась у лучшую сторону: стали открыты границы с рядом государств, доступны российские курорты, – пояснил Сигал. – А развитие внутреннего туризма способствовало тому, что россияне стали открывать для себя здравницы в тех регионах, где раньше не наблюдалось огромного потока путешественников. Из-за отложенного спроса траты на поездки стали выше, а срок отпуска – больше. Кроме того, население пользуется программой туристического кэшбека, поэтому деньги снимаются со счетов".

Вторая причина, по его мнению, еще более экстравагантна - весенние работы на садовых участках (видимо, о наличии у них участков, россияне вспомнили только этой весной).

"Нужно потратить деньги на семена, инвентарь, теплицы, чтобы осенью получить богатый урожай", – предположил Сигал.

Сколь оригинально не казалась бы "туристическая" версия, но с ней соглашается и еще один опрошенный "Утро.ру" эксперт – аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.





"В этом году россияне отдыхают в двойном объеме, так как в 2020 году из-за пандемии было не так просто организовать полноценный отпуск с соблюдением всех мер безопасности, – заявил он. – Сейчас клиенты и бизнес пришли к пониманию того, каким должен быть качественный и безопасный отдых. Отток денег из банков связан с тем, что туристы заранее бронируют отели и покупают билеты".

Если быть до конца честным, то с таким утверждением можно было бы и поспорить, так как в мае значительная, если не основная часть броней отелей на российских курортах была завершена. Хотя, конечно, "двойной" туристический бум сегодня определенно имеет место, даже несмотря на новую волну пандемии.

Чем сердце успокоится?

По мнению Бальянова, отток денег населения из банков скоро должен будет прекратиться. Вместо этого, в ближайшие месяцы можно будет наблюдать обратную тенденцию – пополнение счетов в российских банках.

"Это произойдет ближе к осени, сразу по нескольким причинам. Во-первых, из-за увеличения ключевой ставки, вырастут ставки по вкладам. Во-вторых, к осени основной объем граждан успеет отдохнуть на российских курортах и постепенно перейдет в режим накопления средств", – пояснил эксперт.

В целом, данный довод выглядит логично, но рискнем предположить, что если обратный процесс и будет иметь место, то вряд ли по своим масштабам он сможет перебить основной – отток денег из банков.

Безусловно, "туристические" расходы скоро закончатся, и возможно даже кто-то вернется к накоплению средств. Загвоздка же состоит в том, что при нынешних ставках (порядка 5%) и инфляции, выходящей за эти 5%, банковские депозиты остаются бессмысленным и убыточным инструментом.

Если же учитывать, что реальные цифры инфляции сильно превосходят официальные, то использовать банки для получения дохода россиянам нет никакого смысла.

Также, нет уверенности, что к осени большинству граждан будет хватать доходов для покрытия текущих трат. И это также не говорит о том, что деньги населения снова потекут в банки.