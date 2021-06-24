В "Нафтогазе" нашли способ помешать запуску "Северного потока-2"

В "Нафтогазе" нашли способ помешать запуску "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/ www.globallookpress.com
Украина продолжает надеяться на помощь США

Окончание строительства "Северного потока – 2" не означает, что газопровод в итоге заработает.  Такого мнения придерживается глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. 

В этом вопросе Киеву может помочь Вашингтон, который своими санкциями в состоянии заморозить строительство трубопровода. 

"Газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать – есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась",

заявил Витренко в интервью "Интерфакс-Украина". 

Но и это еще не все, поскольку для того, чтобы "Северный поток-2" начал свою полноценную работу, необходимо наличие компаний, которые будут бронировать мощности. Также нужно, чтобы кто-то покупал газ, поступающий через газопровод. И в этом случае на помощь Незалежной могут прийти США. 

Так, глава украинского "Нафтогаза" сообщил, что в ходе недавнего визита в Америку обсудил с парламентариями имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку пока администрация Байдена так и не применила действенные санкции в отношении СП-2. 

По плану Витренко, рестрикции можно применять не только в отношении самого газопровода, но и против работающих с ним компаний и операционных денежных потоков.

Ранее в США признали, что санкции не могут остановить запуск "Северного потока-2". Представитель дипломатического ведомства США по делам Европы и Евразии Филип Рикер печально заметил, что на данный момент шансы помешать завершению строительства близятся к нулю. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость265188
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за кормушку свою он боится
Гость268117
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Кровосос цепляется за транзит, как за последнюю соломинку!
Потому что точно знает, что рагулям неоткуда взять денег, так как по другому они не могут их зарабатывать.
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