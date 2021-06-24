Украина продолжает надеяться на помощь США

Окончание строительства "Северного потока – 2" не означает, что газопровод в итоге заработает. Такого мнения придерживается глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

В этом вопросе Киеву может помочь Вашингтон, который своими санкциями в состоянии заморозить строительство трубопровода.

"Газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать – есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась",

– заявил Витренко в интервью "Интерфакс-Украина".

Но и это еще не все, поскольку для того, чтобы "Северный поток-2" начал свою полноценную работу, необходимо наличие компаний, которые будут бронировать мощности. Также нужно, чтобы кто-то покупал газ, поступающий через газопровод. И в этом случае на помощь Незалежной могут прийти США.

Так, глава украинского "Нафтогаза" сообщил, что в ходе недавнего визита в Америку обсудил с парламентариями имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку пока администрация Байдена так и не применила действенные санкции в отношении СП-2.

По плану Витренко, рестрикции можно применять не только в отношении самого газопровода, но и против работающих с ним компаний и операционных денежных потоков.

Ранее в США признали, что санкции не могут остановить запуск "Северного потока-2". Представитель дипломатического ведомства США по делам Европы и Евразии Филип Рикер печально заметил, что на данный момент шансы помешать завершению строительства близятся к нулю.