Европа обвинила "Газпром" в рекордном росте цен на газ

Европа обвинила "Газпром" в рекордном росте цен на газ
Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоимость энергоресурса рискует обновить 13-летний максимум

Европа накинулась на российский "Газпром" с обвинениями. Дело в том, что экспортер газа отказался увеличивать поставки голубого топлива, из-за чего, считают эксперты, цены на ресурс взлетели вверх. В итоге в ближайшем будущем стоимость газа может достигнуть рекордных за 13 лет отметок. 

При этом "Газпром" сократил экспорт в Европу примерно на 1/5, хотя спрос при этом возрос из-за непривычно холодной зимы и истощения хранилищ. 

Как результат, аналитики и игроки газового рынка обвинили российскую компанию в нежелании наращивать поставки газа через продажи на спотовом рынке, пишет Financial Times. Примечательно, что экспортер при этом выполняет свои долгосрочные обязательства по контрактам.

В Европе уверены, что таким образом "Газпром" хочет максимизировать свою прибыль. 

"Ведут себя как оппортунисты",

– возмущен топ-менеджер одной из немецких энергетических компаний. 

Другие же уверены, что таким образом Россия пытается надавить на Европейский союз, чтобы тот одобрил "Северный поток-2". 

"Компания фактически говорит Европе: "Дайте нам "зеленый свет" по "Северному потоку-2", тогда мы пошлем вам столько газа, сколько вам требуется", 

– считает аналитик ICIS Том Марзек-Мансер. 

В компании с такой позицией не согласны, объяснив, что поставляют газ в соответствии с запросами потребителей.

Ранее Украина пригрозила "Газпрому" судом, желая добиться транзита газа из Центральной Азии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость266639
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Гость265635
Можно пройтись по базару.
таки, и пройдись
надень железные сапоги и пройдись
машну побольше только заряди шекелями
Гость265635
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Можно пройтись по базару.
Гость264828
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Может не Газпром всему виной, а те кто у Газпрома покупает. Если нет заказов (а Газпром говори что нет суда по его ответу), то значит покупателям это выгодно. Но наверное сейчас модно всё списывать на Россию и российские компании. В таком случае, пусть у себя ищут тех кто виноват в ценнике.
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