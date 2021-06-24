Стоимость энергоресурса рискует обновить 13-летний максимум

Европа накинулась на российский "Газпром" с обвинениями. Дело в том, что экспортер газа отказался увеличивать поставки голубого топлива, из-за чего, считают эксперты, цены на ресурс взлетели вверх. В итоге в ближайшем будущем стоимость газа может достигнуть рекордных за 13 лет отметок.

При этом "Газпром" сократил экспорт в Европу примерно на 1/5, хотя спрос при этом возрос из-за непривычно холодной зимы и истощения хранилищ.

Как результат, аналитики и игроки газового рынка обвинили российскую компанию в нежелании наращивать поставки газа через продажи на спотовом рынке, пишет Financial Times. Примечательно, что экспортер при этом выполняет свои долгосрочные обязательства по контрактам.

В Европе уверены, что таким образом "Газпром" хочет максимизировать свою прибыль.

"Ведут себя как оппортунисты",

– возмущен топ-менеджер одной из немецких энергетических компаний.

Другие же уверены, что таким образом Россия пытается надавить на Европейский союз, чтобы тот одобрил "Северный поток-2".

"Компания фактически говорит Европе: "Дайте нам "зеленый свет" по "Северному потоку-2", тогда мы пошлем вам столько газа, сколько вам требуется",

– считает аналитик ICIS Том Марзек-Мансер.

В компании с такой позицией не согласны, объяснив, что поставляют газ в соответствии с запросами потребителей.

Ранее Украина пригрозила "Газпрому" судом, желая добиться транзита газа из Центральной Азии.